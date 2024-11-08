Представники бізнесу можуть безплатно отримати одну з трьох послуг кібердіагностики

8 ноября 2024 г., 16:35

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Програма з кібердіагностики бізнесу розрахована на малі та середні підприємства, зареєстровані в Україні, які працюють з персональними даними та мають цифрову інфраструктуру (сайти, застосунки, хмарні сховища даних тощо). А також компанії, що надають послуги з кібербезпеки та готові допомогти бізнесу захиститися від кіберзагроз.

Представники бізнесу зможуть безоплатно скористатися однією з трьох послуг: тест на проникнення (дає змогу симулювати потенційні кібератаки та виявляти вразливості цифрової інфраструктури компанії); тест безпеки за стосунку (допоможе виявити потенційні вразливості й надати рекомендації щодо їх усунення); оцінка вразливостей інформаційного середовища (комплексний аналіз безпечності цифрової інфраструктури компанії).

Щоб отримати одну з цих послуг кібердіагностики, необхідно: зареєструватися у спеціальному розділі порталу Дія.Бізнес; визначити потрібну послугу та взяти участь в аукціоні; засвідчити договір на порталі за допомогою цифрового підпису та узгодити дату проведення кібердіагностики з надавачем послуг.

Програма реалізується за сприяння Міністерства цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес за підтримки Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». Виконавець програми – Київська школа економіки.

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