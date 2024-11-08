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ELKO Ukraine починає дистрибуцію бездротових маршрутизаторів Acer та Predator

8 ноября 2024 г., 14:35

ELKO Ukraine починає дистрибуцію Wi-Fi маршрутизаторів Acer для бізнесу та споживачів

Основними сферами застосування мережевого обладнання Acer є домашні мережі, офісні середовища, ігрові системи та малий бізнес, що потребує швидкого та безперебійного з'єднання. Серед переваг маршрутизаторів Acer – висока швидкість передачі даних, низький рівень затримки, підтримка сучасних стандартів зв'язку, зручність використання та масштабованість.

Підприємствам мережеві рішення Acer допомагають ефективніше управляти своїми мережевими ресурсами, завдяки підтримці VPN, багаторівневій системі безпеки, можливості зручного налаштування корпоративних мереж та віддаленому доступу.

Компанія Acer активно розвиває свої торгівельні марки мережевого обладнання, серед яких особливо виділяється бренд Predator, спрямований на геймерів, а також серія Connect, яка включає рішення як для звичайних користувачів, так і для вимогливих геймерів та бізнесу.

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