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Нідерланди надали Україні енергетичного обладнання загальною вагою понад 2 900 т

13 мая 2025 г., 10:25
Заступник міністра енергетики України Олександр Павліченко зустрівся з міністром юстиції і безпеки Королівства Нідерланди Девідом ван Вілем та Надзвичайним і Повноважним Послом Нідерландів в Україні Алле Дорхаутом. Разом вони відвідали один з енергетичних об’єктів, зруйнованих унаслідок російських атак.
 
Під час візиту представники нідерландської делегації ознайомилися з масштабами руйнувань, яких зазнала українська енергосистема, а також з ходом відновлювальних робіт, зокрема напрямами ремонтної кампанії для відновлення пошкоджених енергетичних потужностей та підготовки до наступного опалювального сезону.
 
Заступник міністра подякував уряду Нідерландів за вагому підтримку, зокрема за внесок у розмірі 65 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та передачу 211 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 2 900 тонн.
 
Зі свого боку Девід ван Віл висловив захоплення мужністю та професійністю українських енергетиків і запевнив у подальшій підтримці України з боку уряду Нідерландів.
 

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