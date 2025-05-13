Apple планує підвищення цін на iPhone?

13 мая 2025 г., 9:35

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Як повідомляє The Wall Street Journal, компанія Apple розглядає можливість підвищення цін на свою майбутню осінню лінійку iPhone/ Але при цьому виробник прагне уникнути прив'язки будь-якого підвищення до американських тарифів на імпорт з Китаю, де збирається більшість її пристроїв,

Акції технологічного гіганта виросли у понеділок на 7% на попередніх торгах, слідуючи за зростанням на більш широкому ринку після того, як Вашингтон і Пекін домовилися про тимчасове зниження взаємних тарифів в понеділок. Але китайський імпорт все одно буде обкладатися 30% митом в США.

Apple є однією з найвідоміших компаній, які опинилися в епіцентрі торговельної напруженості між США і Китаєм, що посилилася в останні місяці після низки тарифів, ініційованих президентом Дональдом Трампом.

Підвищення цін може допомогти Apple пом'якшити вищі витрати, спричинені тарифами, які перешкоджають глобальним ланцюжкам поставок і змушують компанію перенести більше виробництва в Індію.

Раніше цього місяця Apple заявила, що тарифи, як очікується, додадуть близько 900 мільйонів доларів витрат протягом кварталу з квітня по червень, і що більшість iPhone, проданих у США в цей період, будуть поставлятися з Індії.

Аналітики вже кілька місяців тому припускали підвищення цін з боку Apple, але попереджали, що такий крок може коштувати їй частки ринку, особливо в умовах, коли конкуренти, такі як Samsung, намагаються залучити споживачів функціями АІ, які Apple не поспішає впроваджувати.

Найдешевша модель iPhone 16 була запущена в США за ціною 799 доларів, але може коштувати до 1142 доларів через тарифи, згідно з прогнозами минулого місяця від Rosenblatt Securities, фахівці якої кажуть, що вартість може зрости на 43%.

У звіті WSJ йдеться про те, що Apple планує поєднати підвищення цін з новими функціями та змінами в дизайні, включаючи ультратонкий корпус, що може допомогти виправдати змінення цін.

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