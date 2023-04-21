21 апреля 2023 г., 17:25

Епоха завершиться у вересні – Netflix відправить свої останні DVD поштою, закінчивши в такий спосіб історію 25 років розвитку сервісу, з якого почався найбільший нині відеостримінг. Щоправда, останні 10 років цей бізнес вочевидь мінявся місцями зі стримінгом. Але компанія запевняє, що саме пересилання дисків поштою проклало дорогу стримінгу.

Ну, а так у Netflix все непогано – щоправда, швидкість набору нових передплатників знизилася і за останній квартал додалося «всього» 1,75 млн користувачів. Тому компанія покладає окремі надії на свою стратегію щодо відмови від практики розшарювання паролів. В ідеалі, або власник облікового запису має платити додатково за можливість підключати інших користувачів, або ті мають заводити собі окремі акаунти та платити за них. Зрозуміло, цим задоволені не тільки всі, мало хто цим задоволений, окрім фінансистів та акціонерів компанії.

Netflix відмовляється від розсилки DVD поштою

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