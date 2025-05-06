«Нова пошта» запустила першу власну газову когенераційну установку

6 мая 2025 г., 16:25

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За заявою «Нової пошти», компанія розпочала новий етап реалізації програми з енергетичної незалежності — на території її хабу на заході України запрацювала перша когенераційна газопоршнева установка (КГУ) електричною потужністю 1 МВт.



Це перша з семи запланованих КГУ, інші зараз на етапі встановлення і мають з’явитися цьогоріч, зокрема, у Києві. Всі сім КГУ працюватимуть за принципом подвійної генерації та вироблятимуть електроенергію й тепло з природного газу.



Окрім когенераційних газових установок «Нова пошта» вже запустила дві сонячні електростанції та готується до встановлення систем накопичення електроенергії (energy storage) ще на трьох об’єктах. Поєднання різних джерел живлення, сонячної енергії, газової когенерації, систем накопичення електроенергії та дизельних генераторів, допоможе компанії гарантувати стабільність роботи.



«Теплова енергія, яку конгераційна газова установка генерує разом з електричною, дозволить уже наступної зими значно скоротити витрати на опалення. Цей проєкт — наша відповідь на виклики, пов’язані з нестабільністю енергетичної системи країни через війну. Ми прагнемо забезпечити безперебійну роботу терміналів у будь-яких умовах», — зазначив СЕО «Нова-Енерджі» Андрій Литвиненко.



Зазначено, найскладнішим етапом реалізації проєкту стало під’єднання до газових мереж — жоден з хабів до того не був газифікований.



Раніше «Нова пошта» інвестувала в енергетичну автономію загалом 300 млн грн, і цього року планує вкласти ще 150 млн грн. Більше як половина з цих 450 млн грн — інвестиції у газову генерацію.

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