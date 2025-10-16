ASML звітує про 7,5 млрд євро продажів та 2,1 млрд євро чистого прибутку у III кв.

16 октября 2025 г., 13:25

Компанія ASML Holding NV, світовий лідер у виробництві літографічного обладнання для чипів, оголосила фінансові результати за третій квартал 2025 року.



Загальний чистий обсяг продажів ASML за III кв. становив 7,516 млрд євро, рік тому показник був - 7,467 млрд євро. Чистий прибуток сягнув 2,1 млрд євро, а валова маржа у цей період склала 51,6%.



Важливим показником є обсяг чистих замовлень: він досяг 5,4 млрд євро, з яких значні 3,6 млрд євро припали на системи екстремального ультрафіолетового випромінювання (EUV).



Генеральний директор ASML Крістоф Фуке (Christophe Fouquet) відзначив, що компанія продовжує зміцнювати лідерство. Зокрема, інтенсивність літографії зростає завдяки ширшому впровадженню EUV, включно з прогресом у сфері High NA EUV. Компанія також зробила вагомий крок у сегмент Advanced Packaging (вдосконалене пакування), поставивши свій перший продукт — сканер TWINSCAN XT:260, який забезпечує вчетверо вищу продуктивність. Фуке підкреслив, що позитивний імпульс ринку зберігається, в першу чергу завдяки інвестиціям у штучний інтелект (AI), який стимулює попит як у передовій логіці, так і в просунутій пам'яті DRAM. Співпраця з Mistral AI дозволить ASML вбудувати AI у свої системи для підвищення продуктивності обладнання.



Незважаючи на очікуване суттєве зниження попиту з боку клієнтів з Китаю у наступному році (після дуже сильних 2024 та 2025 років), ASML зберігає оптимістичний загальний прогноз. Компанія очікує, що загальний чистий обсяг продажів у IV кв. 2025 року складе від 9,2 млрд євро до 9,8 млрд євро, з валовою маржею 51%–53%. За 2025 рік в цілому загальний чистий обсяг продажів зросте приблизно на 15% відносно 2024 року, при валовій маржі близько 52%. При цьому ASML не очікує, що загальний обсяг продажів у наступному році буде нижчим за показник цього року.



Також було оголошено про виплату проміжного дивіденду у розмірі 1,60 євро за акцію 6 листопада 2025 року. Компанія має намір оголосити про нову програму викупу акцій у січні наступного року, оскільки поточну програму на 12 млрд євро не вдасться завершити у визначені терміни.

