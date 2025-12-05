У сервісах Cloudflare знову стався збій

5 декабря 2025 г., 13:35

0

Tweet

Компанія Cloudflare, що надає послуги інтернет-інфраструктури та управляє трафіком приблизно 20% світової мережі, оголосила про успішне виправлення проблеми, яка спричинила короткочасний збій у роботі її інформаційної панелі (dashboard) та пов’язаних із нею додатків.



Як повідомляє CNBC, збій стався близько 9:16 ранку за лондонським часом, і на сайті моніторингу Downdetector користувачі повідомили про різке зростання проблем на низці великих платформ. Серед сайтів, робота яких була порушена - професійна соцмережа LinkedIn, криптовалютна біржа Coinbase, видавнича платформа Substack, платформа електронної комерції Shopify, банк HSBC, сервіс доставки їжі Deliveroo та багато інших.



Після повідомлення про початок розслідування причин глобального збою, акції Cloudflare впали на попередніх торгах на 4,5%. Однак уже через кілька хвилин компанія випустила оновлення, заявивши, що вона «запровадила виправлення» і спостерігає за результатами. Після цієї заяви акції Cloudflare частково відновили положення, закрившись із падінням близько 2%.



Цей короткочасний інцидент стався менш ніж за три тижні після аналогічного збою в Cloudflare, який тоді також спричинив масові повідомлення про помилки по всьому інтернету. Тоді компанія назвала проблему «неприйнятною», враховуючи критичну важливість своїх послуг.



Cloudflare використовується багатьма підприємствами у світі для управління та захисту трафіку, зокрема, для запобігання DDoS-атакам. Але останнім часом сервіс сам стає проблемою для його користувачів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI