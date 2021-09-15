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На платформе Cisco Webex Calling совершается 8 млрд звонков в месяц

15 сентября 2021 г., 11:50
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Cisco сообщила, что количество звонков в рамках использования ее платформы Webex Calling достигло 8 миллиардов - больше, чем у любого другого облачного провайдера аналогичных услуг, по данным компании.

«С переходом к гибридной работе и растущим напряжением, обусловленным стремлением удивлять заказчиков, как никогда проявляется необходимость объединить коммуникации по всему штату сотрудников, - отметил Джиту Пател (Jeetu Patel), старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и совместной работы компании Cisco. - Предприятия ищут способы перенести решения для выполнения вызовов в облако, и Webex Calling предлагает максимально широкие и безопасные возможности, чтобы сделать унифицированные коммуникации реальностью».

Отмечается, что сегодня сервис Cloud Connected PSTN поддерживает домашние планы более чем в 65 странах. Заказчики получили возможность адаптировать PSTN-решения, комбинируя опции в соответствии с операционными и локальными требованиями.
Подчеркивается, что интеграция сервиса Cloud Connected PSTN и центра управления Control Hub позволяет быстро автоматизировать заказы и предоставление новых номеров. То, что раньше занимало несколько дней, теперь, через Webex Control Hub, выполняется за несколько минут благодаря партнеру Cisco, провайдеру интегрированных услуг IntelePeer.

Cisco предлагает полнофункциональные и безопасные облачные решения, которыми пользуются более 39 млн абонентов на всех облачных платформах с хостингом Cisco и ее партнеров – сервис-провайдеров. Поддержку осуществляет обширная экосистема Webex Cloud Calling, в рамках которой более 1000 локальных партнеров предлагают доставку, интеграцию и тарифные планы в соответствии с конкретными задачами заказчиков.

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