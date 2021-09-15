Supermicro расширила портфель комплексных решений с платформами Nutanix NX

15 сентября 2021 г., 11:05

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Компания Super Micro Computer сообщила, что становится участником партнерской программы Nutanix Elevate.



Как отмечается, это расширенное сотрудничество поможет клиентам в развертывании, управлении и масштабировании своей инфраструктуры за счет предоставления оптимизированных прикладных и аппаратных средств для удовлетворения растущего рыночного спроса на гибридные многооблачные решения.



"Компания Supermicro, имеющая 28-летний опыт проектирования, производства и обслуживания, уже более десяти лет тесно сотрудничает с компанией Nutanix, и совместными усилиями мы обеспечили множество лидирующих позиций в отрасли, - заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян. - Наши системы BigTwin стали де-факто платформой для гиперконвергентной инфраструктуры (HCI), и подавляющее большинство клиентов компании Nutanix в настоящее время работают на серверном аппаратном обеспечении Supermicro. В целях дальнейшего повышения выгоды для рынка компания Supermicro теперь становится участником партнерской программы Nutanix Elevate, предлагающей гибридные многооблачные решения на основе наших новых платформ X12 Ultra и BigTwin, обеспечивающих более высокую производительность с поддержкой масштабирования при более коротких сроках выполнения заказов".



Программа Nutanix Elevate для реселлеров отличается от традиционных партнерских программ. В ней уделяется особое внимание возможностям и компетенциям партнеров для реализации и поддержки ассортимента продукции Nutanix. Как участник этой программы, компания Supermicro получает поддержку в вопросах участия в продажах и стандартизированное ценообразование через существующую сеть партнеров по дистрибуции Nutanix, что позволяет Supermicro реализовывать решения Nutanix своим клиентам.



"Рынок признает Nutanix лидером отрасли в обеспечении непревзойденной свободы выбора, - заявил коммерческий директор компании Nutanix Таркан Манер. - С появлением Supermicro в качестве партнера по повышению качества продукции Nutanix мы можем предоставлять клиентам еще большую гибкость, а также знания и опыт посредством Supermicro как организации для вывода на рынок".



В настоящее время сотрудничество выходит за рамки ассортимента комплексных продуктов. Например, Supermicro теперь имеет разрешение на перепродажу ассортимента бытовой техники Nutanix NX. В основу этих систем заложены платформы Supermicro X12 Ultra и BigTwin, оснащенные процессорами 3rd Gen Intel Xeon Scalable со встроенными ИИ-ускорителями и дополнительным хранилищем NVMe, состоящим только из флеш-накопителей, что позволяет клиентам выбирать подходящие системы, необходимые для обеспечения производительности и возможностей, необходимых для выполнения их задач.



Благодаря этому новому соглашению компания Supermicro может предлагать дополнительные технологии Nutanix для своей глобальной клиентской базы, что позволит ей внедрить гибридные многооблачные среды. Клиенты будут получать помощь непосредственно от службы поддержки клиентов Nutanix. Кроме того, такое расширение партнерства позволит этим двум компаниям ускорить процесс закупок и развертывания комплексных систем Supermicro и Nutanix, уже давно проверенных на рынке. Это партнерство и решение Nutanix, включая аналитические средства, VDI, удаленные офисы/филиалы, базы данных и критически важные приложения, будут способствовать выполнению множества задач в различных отраслях.

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