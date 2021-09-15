Apple обновила iPad и iPad mini

15 сентября 2021 г., 12:28

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Компания Apple в рамках масштабной презентации представила обновленные версии своих наиболее массовых планшетов.



iPad mini стал доступен в четырёх новых цветах: розовый, «сияющая звезда», фиолетовый и «серый космос». У него увеличенный дисплей Liquid Retina 8,3 дюйма с узкой рамкой, но при этом размер устройства в целом остался таким же компактным, как и раньше. Яркость - 500 кд/м², широкий цветовой охват (P3), полностью ламинированный дисплей с антибликовым покрытием и поддержка True Tone.



Теперь дисплей занимает всю переднюю панель, а технология Touch ID для аутентификации встроена в верхнюю кнопку iPad mini. Устройство стало поддерживать Apple Pencil (2‑го поколения), который примагничивается к устройству для зарядки и подключения.



Как отмечается, благодаря новому чипу A15 Bionic новый iPad mini стал невероятно производительным. При этом он экономно расходует энергию и способен работать без подзарядки целый день. 6‑ядерный центральный процессор на 40%, а 5‑ядерный графический — на 80% производительнее по сравнению с предыдущим поколением модели.



Передовые функции машинного обучения (до двух раз быстрее, чем у предыдущего поколения) обеспечиваются благодаря 16‑ядерной системе Neural Engine и новым ускорителям машинного обучения. Центральный и графический процессоры в сочетании с Neural Engine обеспечивают iPad mini беспрецедентные новые возможности таких функций, как распознавание изображений и обработку естественного языка. А в iPadOS 15 мощные ресурсы машинного обучения позволяют, например, использовать «Онлайн-текст»: распознавать на устройстве текст на фото и даже переводить его на несколько языков.



Компания Apple также обновила свой самый продаваемый планшет - iPad.



Новый iPad оснащён чипом A13 Bionic, который делает его на 20% производительнее устройств предыдущего поколения. По уверению производителя, теперь iPad до трёх раз мощнее, чем самые популярные модели Chrombook, и до шести раз — чем многие планшеты Android. Поэтому на самой доступной модели iPad без сбоев и задержек работают передовые приложения и игры. Система Neural Engine в чипе A13 Bionic обеспечивает работу передовых функций машинного обучения. Например, Онлайн-текст в iOS 15 использует интеллектуальные возможности устройства для распознавания текста на фотографиях и даёт возможность выполнять с ним определённые действия.



Технология True Tone впервые доступна на дисплее Retina 10,2 дюйма самой популярной модели iPad. Обновлённый и усовершенствованный датчик внешней освещённости обеспечивает работу технологии True Tone — изображение подстраивается под цветовую температуру помещения.



Как и iPad mini, описанный выше, iPad оснащен фронтальной камереой 12 Мп и функцией «В центре внимания»



Минимальная ёмкость нового iPad — 64 ГБ. Это в два раза больше, чем у предыдущей модели, так что для вашего контента хватит места на устройстве.

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