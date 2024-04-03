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На Хмельницькій АЕС побудують ще два енергоблоки - виробництво електроенергії збільшиться на 16 226 млн кВт*год/рік

3 апреля 2024 г., 10:25
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Міністерство енергетики України повідомило, що на два тижні раніше запланованого терміну після необхідних ремонтних робіт підключено до енергомережі енергоблок Хмельницької атомної електростанції.

На сьогодні у звʼязку із введеними обмеженнями НЕК «Укренерго» енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт/год. Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково.

Також повідомляється, що Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Міністерством енергетики проект Закону України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції». Наступний етап - його розгляд та схвалення Верховною Радою України.

Законопроектом визначаються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи та загальні характеристики, а також загальні вимоги до проектування та будівництва.

Будівництво двох атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт*год/рік, а відпуск – на 15 415 млн кВт*год/рік.

Реалізація проекту здійснюватиметься виключно за рахунок коштів АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» із залученням кредитних можливостей, без використання коштів з державного бюджету України.

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