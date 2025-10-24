EnGenius виходить на ринок серверів з моделями для AI, віртуалізації та приватних хмар

24 октября 2025 г., 12:35

0

Tweet

Компанія EnGenius Technologies офіційно оголосила про вихід на ринок інфраструктури для дата-центрів, інформує МУК. Нові сервери серії EAS (2U – EAS2210 і 1U – EAS1210), оснащені процесорами Intel Xeon 6, призначені для прискорення завдань штучного інтелекту, високощільній віртуалізації та інфраструктури приватних хмар.

Сервер EAS2210 (2U) обладнаний до 24 гарячезамінних NVMe U.2 дисків і 5 слотами PCIe Gen 5 для GPU, FPGA та інших прискорювачів – створений для AI-навчання, високопродуктивних обчислень і приватних хмар. Сервер EAS1210 (1U) пропонує до 12 U.2 SSD і два слоти PCIe Gen 5, оптимізований для щільної віртуалізації та багатокористувацьких середовищ.

Ключові особливості цих моделей: підтримка двох процесорів Intel Xeon 6 (серії 6500/6700) з до 86 продуктивних P-ядер або 144 енергійних E-ядер; модульна архітектура DC-MHS відповідає стандартам OCP і забезпечує гнучкість у масштабуванні обчислень, зберігання та комунікацій; PCIe Gen 5 розширення плюс підтримка OCP NIC 3.0 для інтеграції прискорювачів і мережевих карт; управління через EDCC – централізована, безплатна платформа на базі Redfish, що спрощує моніторинг і обслуговування; зниження TCO завдяки енергоефективності та відсутності ліцензій на управління.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI