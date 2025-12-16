IDC: доходи ринку WLAN зросли на 7,8% до 2,7 млрд дол. у ІІІ кв. 2025 р.

16 декабря 2025 г., 11:45

Світовий ринок корпоративних бездротових локальних мереж (WLAN) зріс на 7.8% у третьому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року і досяг 2,7 млрд дол. Цей показник демонструє продовження зростання, зафіксованого у попередньому кварталі, згідно з даними IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker.



Значним рушієм зростання ринку корпоративних WLAN є впровадження нових стандартів Wi-Fi. Wi-Fi 6E та Wi-Fi 7, у певних географічних регіонах, забезпечують до трикратного збільшення доступної пропускної здатності у діапазоні 6 ГГц. Наприклад, у сегменті залежних точок доступу (Dependent Access Point) Wi-Fi 7 сформував 31.1% доходів у 3Q25, порівняно з 21.0% кварталом раніше. Тим часом Wi-Fi 6E становив 24.5% доходу цього сегменту, а решту - Wi-Fi 6.



Щодо географії, ринок корпоративних WLAN в Північній та Південній Америці зріс на 6.0% у річному обчисленні (YoY) у 3Q25. У регіоні Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) ринок виріс на 12.8% YoY, а в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні доходи зросли на 5.6% YoY. Водночас у материковому Китаї доходи ринку знизилися на 1.3% YoY.



«Тривале зростання ринку корпоративних WLAN обумовлене новими стандартами, як-от Wi-Fi 7 та Wi-Fi 6E, які надають значний обсяг нового спектру для Wi-Fi та розширюють сценарії використання цієї важливої технології корпоративного зв'язку, - зазначає Брендон Батлер (Brandon Butler), старший менеджер із досліджень, Enterprise Networks, IDC. - Дослідження IDC показує, що організації також приділяють пріоритетну увагу системам WLAN, які інтегруються з ширшим мережевим стеком через платформні підходи, мають надійну інтегровану безпеку та полегшують розгортання і поточне управління Wi-Fi системами завдяки використанню можливостей мережевого зв'язку на базі АІ».



Доходи Cisco у сфері корпоративних WLAN знизилися на 3% YoY у ІІІ кв. до 992,4 млн дол., що дало компанії частку ринку 37,4% у кварталі.



HPE повідомила про зростання доходів на 1,6%, досягнувши 512,2 млн дол., що забезпечило їй частку ринку 19,3%. Після придбання у липні 2025 року доходи HPE тепер також включають Juniper.



Ubiquiti зафіксувала суттєве зростання доходів по напрямку корпоративних WLAN - на 47,1% у ІІІ кв. - до 300,3 млн дол., що збільшило частку компанії до 11,3%.



Huawei наростила свої доходи у цьому сегменті на 33,7%, довівши їх до 238,0 млн дол., що відповідає частці ринку 9%.



Також значне зростання продемонструвала CommScope (Ruckus Networks), чиї доходи у сегменте корпоративних безпроводних рішень зросли на 18% до 93,3 млн дол., забезпечивши виробнику частку ринку 3,5%.

