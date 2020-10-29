Мировой рынок серверов в конце года отчитается спадом

29 октября 2020 г., 12:25

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После достижения пика во второй четверти года, глобальные поставки серверов пошли вниз. По подсчетам аналитиков из Digitimes Research, в третьем квартале мировой рынок просел в штучном выражении на 6% «QoQ», а по итогам финальной четверти ожидается снижение не менее чем на 12%. Главной причиной тому — пандемия коронавируса, внесшая существенные коррективы в привычную модель развития потребителями серверной инфраструктуры.

Высокая негативная динамика в конце года связывается с тем, что большинство операторов ЦОД и брендовых вендоров с начала второго полугодия снижают количество заказов, пытаясь сократить уровень уже имеющихся складских запасов. Особенно сильно пандемия нанесла удар по Европе и Северной Америке, где операторы ЦОД в массовом порядке откладывают дальнейшее развитие серверной инфраструктуры. Локальные корпоративные заказчики также снижают закупки нового оборудования.

Как ожидается, Amazon окажется единственным оператором ЦОД, который продолжит наращивать потребление серверов в четвертом квартале года. Microsoft была наиболее активной в части размещения заказов на серверы во втором квартале, однако ввиду приостановки запланированных темпов запуска новых ЦОД оператор покажет наиболее резкий спад в полугодовом рассмотрении.

Facebook и Google увеличили спрос на серверы в третьем квартале, что стало следствием необходимости расширения онлайновой мультимедийной и облачной AI-платформ. Впрочем, темпы размещения новых заказов замедлились в связи с ожиданием новой серверной платформы Intel. Ведущий чипмейкер, ранее планировавший представить платформу Whitley в конце 2020 г., вряд ли начнет массовое производство процессоров до первого квартала будущего года, что приведет к появлению отложенного спроса. С учетом того, что у Facebook и Google сформировался еще не освоенный складской запас, спрос на серверы с их стороны сократится в финальной четверти года почти на 10% «QoQ».

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