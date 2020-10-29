По неофициальным данным, Apple купила ИИ-стартап Vilynx

29 октября 2020 г., 13:13

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Агентство Bloomberg сообщило, что, по его информации, Apple ранее в этом году купила за 50 млн долл. стартап Vilynx. Он стал очередным приобретением компании в области искусственного интеллекта, добавившись к ранее поглощенным ею фирмам Xnor.ai, Inductiv и Voysis.

Как и прежде, Apple не подтвердила факта покупки, ограничившись нейтральным заявлением: «Apple время от времени покупает небольшие технологические компании, и, как правило, мы не обсуждаем наши цели или планы».

Точная дата сделки также неизвестна, однако веб-сайт Vilynx последний раз был кэширован сервисом Internet Archive Wayback Machine 16 июля. Страница компании в LinkedIn также была удалена, однако ключевые сотрудники Vilynx, такие как сооснователь и генеральный директор Хуан Карлос Риверо (Juan Carlos Riveiro) или вице-президент Фил Зепеда (Phil Zepeda) по-прежнему в своих профилях LinkedIn значатся работающими в этом стартапе.

Vilynx была основана в 2011 г., имела офисы в Испании и в Пало-Альто (штат Калифорния). ИИ-платформа компании активно использовалась издателями при подготовке «умного» контента с применением технологий машинного/глубокого обучения.

Эта платформа делает возможным поиск по необработанному видео, каталогизируя его, генерируя метаданные, текст и изображения. Целевой аудиторией Vilynx были медиакомпании, испытывающие конкурентное давление со стороны Netflix и других медиа-гигантов.

Bloomberg предполагает, что технология Vilynx будет применяться Apple для улучшения контекстного видеопоиска в приложении Photos. Кроме того она позволит усовершенствовать поиск в экосистеме Apple в целом и в голосовом ассистенте Siri, в частности.

До её поглощения, Vilynx получила примерно 16 млн долл. венчурного капитала от ряда инвесторов, включая Caixa Capital, Kibo Venture Partners и Ridgewood Capital.

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