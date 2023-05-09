«Мінвідновлення» запускає комунікаційну платформу екосистеми DREAM

9 мая 2023 г., 11:35

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«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України» («Міністерства відновлення») презентувало комунікаційну платформу єдиної електронної екосистеми управління відновленням DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management). Вона міститиме інформацію про завдання, структуру і принципи роботи екосистеми DREAM, а також покроковий план її впровадження протягом 2023 року.

Державна електронна екосистема DREAM має забезпечити єдиний цифровий маршрут для всіх проєктів відбудови. Вона збиратиме всі дані по проєктах в режимі онлайн, відображатиме ці дані у вигляді зручних таблиць, графіків та діаграм, та забезпечить публікацію відкритих даних відповідно до глобального стандарту Open Contracting Data Standard.

Екосистема, розробка якої розпочалась влітку 2022 року, дозволить контролювати кожен етап життєвого циклу проєкту – від реєстрації пошкоджень і руйнувань і до фінансування, проведення закупівель та будівельних робіт і введення об’єктів в експлуатацію. Прозорість та доступ до даних дозволить оцінювати прогрес по проєктах, а також приймати ефективні рішення щодо залучення інвестицій, розвитку окремих галузей, громад та територій.

Екосистема DREAM має два рівні. Перший – це вже наявні державні реєстри, системи та сервіси, які створюють єдиний маршрут розвитку проєкту: «Реєстр пошкодженого і зруйнованого майна» (РПЗМ), «Геоінформаційна система» (ГІС), «Галузева система управління відбудовою інфраструктури», «Дія», ЄДР, «Єдина державна електронна система у сфері будівництва» (ЄДЕССБ), Prozorro, spending.gov.ua. Другий рівень – це «парасолькова» система, як забезпечує збір даних з усіх систем першого рівня на кожному з етапів проєкту, надає відкритий доступ до них та інструменти управління і контролю.

Поміж іншим DREAM – це інструмент для іноземних фінансових організацій, урядів та приватних інвесторів. Міжнародні організації завдяки їй зможуть обирати проєкти для фінансування через загальну «вітрину проєктів». Вони також можуть контролювати використання коштів, маючи доступ до всієї інформації по закупівлях, регулярні звіти про виконання робіт, аудиту тощо інвестори можуть відстежувати прогрес по кожному з профінансованих проєктів.

Розробка системи була ініційована коаліцією громадських організацій RISE Ukraine влітку 2022 року. Фінансування розробки здійснюється в рамках проєктів Open Contracting Partnership та організацій-членів RISE Ukraine, зокрема за підтримки Британського уряду. Як і у випадку з запуском таких відомих державних систем, як Prozorro та «Прозорро.Продажі», по завершенню розробки система буде передана на баланс держави в особі «Міністерства відновлення».

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