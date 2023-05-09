Check Point збільшує виторг та прибуток у першому кварталі

9 мая 2023 г., 12:25

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Check Point Software Technologies повідомила про вищий, ніж очікувалося, прибуток у першому кварталі на тлі високого попиту на свої продукти в умовах зростаючої кількості кібератак.





Компанія повідомила про значне зростання протягом перших трьох місяців року завдяки своїй консолідованій платформі кібербезпеки, яка запобігає атакам у мережах, мобільних пристроях та хмарі.





Генеральний директор Гіл Швед (Gil Shwed) відмітив, що в умовах «складного» ринку, який почався в листопаді минулого року, попит на безпеку залишається високим через збільшення кількості та витонченості кібератак. Він зазначив, що деякі клієнти не поспішають оновлювати продукти і починати нові проекти, але, попри це, «компанії вдалося виграти багато інших проєктsd», а також збільшити кількість хмарних операцій і підписок.





За квартал компанія заробила 1,80 доларів на акцію, що на 15% більше, ніж роком раніше (1,57 доларів).





Дохід зріс на 4% до 566 млн дол.





Від підписки на послуги безпеки отримано 228 млн дол., тут зростання на 13%. Продажі консолідованої платформи Infinity збільшилися на 140%.





Гіл Швед зазначив, що, маючи в запасах 3,6 млрд дол. готівки, компанія готова скористатися перевагами консолідації, що йде у галузі.





Check Point також повідомила, що викупила 2,6 млн. акцій у цьому кварталі на суму 325 млн дол. в рамках своєї поточної програми витрат по цьому напрямку 2 млрд дол.





На другий квартал керівництво виробника очікує дохід у розмірі 570-605 млн дол. та скоригований прибуток на акцію у розмірі 1,85-1,95 доларів.





Компанія також зберегла прогноз доходу на 2023 рік у розмірі 2,34-2,51 млрд дол.

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