Powerstar – новий x86-процесор з Китаю

9 мая 2023 г., 9:35

Компанія PowerLeader (Baode Computer Systems) представила свій x86-процесор Powerstar. Виробник розраховує вже протягом першого року продати понад 1,5 млн чіпів Powerstar першого покоління.



PowerLeader націлює свою лінійку процесорів Powerstar x86 для різних сегментів. Компанія також заявила, що підготувала повну дорожню карту продукту та продовжить розвивати лінійку Powerstar. У лінійці також буде представлений широкий спектр рішень, таких як готові настільні комп'ютери, робочі станції та промислові комп'ютери. Невідомо, чи будуть процесори Powerstar x86 доступні як окремий пакет DIY.



Компанія продемонструвала модель з кодовою назвою PL PSTAR P3 "P3-01105" та тактовою частотою 3,7 ГГц. Судячи з дизайну та компонування чіпа, він дуже схожий на чіпи Intel із сокетом LGA 1151/1200 і має те саме кодове ім'я, що і Core i3-10105. Зовні новий чип дуже схожий, навіть маркируванням, на процесори Intel 10-го покоління.

Виходячи з такої схожості Powerstar з чипом Intel, спостерігачами висувається припущення, що це перемаркований процесор для китайського ринку. Але PowerLeader не надала ніякої детальної інформації.

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