Міноборони відзвітувало про стан та розвиток цифрової трансформації Сил оборони

12 декабря 2025 г., 14:35

0

Tweet

Міністерство оборони України провело Digital Defence Forum – захід, що об’єднав керівництво Сил оборони, представників Генерального штабу, командувань ЗСУ, державні інституції та партнерів. На форумі презентували прогрес цифрових рішень, які підсилюють обороноздатність України. Більшість цих рішень розроблені ІТ-командами Збройних Сил. Наразі триває розбудова армійської IT-вертикалі, яка включатиме понад 7 тис. офіцерів, які будуть допомагати з цифровізацією в кожному підрозділі.

Результати бойового застосування DELTA – системи, яка допомагає підрозділам швидше орієнтуватися в обстановці, координувати дії та приймати рішення у темпі бою представив Юрій Мироненко, заступник Міністра оборони України. За його словами, сьогодні в DELTA працює вже понад 200 тис. користувачів, щодня відбувається до 10 тис. бойових стрімів з дронів та фіксується близько 2700 уражених цілей, інтегровані БпЛА, НРК, супутники, радари, сенсори, автоматизовані звіти підрозділів тощо. Все це дозволяє скоротити час між виявленням і ураженням цілі з годин і днів – до хвилин.

Вже 1000 військових частин, складів, баз, арсеналів ведуть облік у цифрових системах. Це дозволяє командуванню бачити забезпечення частин у реальному часі та оперативно реагувати на запити. Протягом 2026 року планується забезпечити повну цифровізацію процесів управління людьми, фінансами та матеріальними цінностями – озброєнням, технікою.

Але реалізувати це можливо лише разом з українським військом. Тому особливо важливо, що на форумі зібрались командири та керівники підрозділів – адже успішне впровадження цифрових рішень можливе лише за сприяння командира», – підкреслила заступниця Міністра.

Про цифровізацію закупівель розповів Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель Міноборони. В основі – маркетплейс DOT-Chain Defence, в якому військові обирають потрібні дрони, а АОЗ бере на себе контракти, оплату і контроль виконання. Сьогодні система налічує майже 300 моделей засобів БпЛА та РЕБ від 90 виробників.

Через DOT-Chain Defence військо вже отримало близько 145 тис. одиниць техніки. Цикл забезпечення скоротився до кількох тижнів, а в окремих випадках до кількох днів. Система масштабується: зараз нею користуються 184 бригади ЗСУ та два корпуси НГУ. У першому кварталі 2026 року планується запустити модуль «Конструктор дронів», який дозволить військовим самостійно налаштовувати конфігурацію – обирати камеру, частоти, висоту польоту та інші параметри під конкретне завдання.

Застосунком Резерв+ користуються 6 млн українців. У листопаді 724 тис. відстрочок були продовжені автоматично. Це зменшує навантаження на ТЦК та економить державі 329 млн грн на рік.

До застосунку Армія+ долучені близько мільйона українських військових. На сьогодні через застосунок оформлено понад 55 тис. переведень між підрозділами та більше ніж 1,2 млн електронних рапортів.

Далі, на закритій частині форуму, доступній лише для військових, були представлені й інші ключові цифрові рішення для війська. Медична інформаційна система, що охоплює повний цикл лікування військовослужбовців – від евакуації до реабілітації. Системою вже користуються 83% підрозділів ЗСУ.

Система «Імпульс» для обліку військових, яка замінює паперові журнали та забезпечує роботу з даними в реальному часі. Розгортання почалось цієї осені, і вже 160 військових частин Сухопутних і Десантно-штурмових військ щоденно працюють у системі.

Система SAP, що дає змогу централізовано управляти постачанням, обліком майна, техніки та запчастин – за принципами, які використовують більшість армій НАТО. Завдяки цьому заявки від бригад опрацьовуються службами забезпечення не тижнями, а за 2-3 дні.

Система «Майно», яка забезпечить єдиний цифровий облік військового майна без Excel і купи паперів. Запуск очікується у першому кварталі 2026 року.

TacERP – єдина платформа для повного обліку БпЛА на тактичному рівні, що гарантує прозорий розподіл дронів та актуальні дані щодо залишків на складах. Система розроблена та відтестована Третьою штурмовою і буде масштабована навесні.

Вісім бойових систем, які забезпечують цифрове управління боєм: моніторинг обстановки, координацію дій, геопросторовий аналіз, ситуаційну обізнаність, роботу з даними в реальному часі та посилення можливостей РЕБ тощо.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI