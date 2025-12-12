«Супергуманоїд» MIRO U із шістьма руками та колесами кидає виклик повній імітації людини

12 декабря 2025 г., 15:35

Гонка за впровадженням людиноподібних роботів на заводах зазвичай зосереджена на одній філософії: створенні машини, яка ідеально вписується у світ, побудований для двоногих і дворуких людей. Midea Group, китайський гігант побутової техніки, кидає виклик цьому обмеженню своїм останнім винаходом.



На Форумі нової економіки Великої затоки 2025 року, що відбувся 5 грудня, Midea представила MIRO U — машину, яку вони назвали «супергуманоїдом». Цей робот разюче відрізняється від стандартного антропоморфного дизайну. Хоча він має голову та торс, схожі на людські, він встановлений на колісно-ножному шасі та озброєний шістьма біонічними руками. Midea стверджує, що така конструкція дозволяє йому «перевершити фізіологічні межі людини».





MIRO U представляє третє покоління робототехнічних розробок Midea, але це перший робот, який настільки агресивно відокремлює поняття «гуманоїдний» від «людиноподібний».



Вей Чан (Wei Chang), віцепрезидент і технічний директор Midea Group, заявив під час презентації, що основна цінність MIRO U полягає в тому, щоб вийти за рамки морфологічної імітації. Мета — досягти стрибка в операційній ефективності, з яким не може впоратися стандартний дворукий працівник, чи то біологічний, чи то механічний.



Логіка дизайну ґрунтується на багатовимірній співпраці.



Координація шести рук: робот може використовувати нижні руки для підтримки важких компонентів, тоді як верхні руки виконують точне складання або кріплення.



Всенаправлена маневреність: на відміну від людей, які повинні повертати все тіло, щоб приступити до нового завдання, MIRO U використовує колісно-ножне шасі, здатне до обертання на 360 градусів на місці та стабільного вертикального підйому.



Швидка зміна інструментів: кінцеві виконавчі механізми (end-effectors) розроблені для швидкої зміни модулів, що дозволяє роботу миттєво переходити між різними інструментами для збірки.





Midea швидко переходить від прототипу до пілотного впровадження. Компанія підтвердила, що MIRO U має розпочати роботу на заводі високоякісних пральних машин Midea Wuxi до кінця грудня 2025 року.



Це не загальне впровадження; робот має конкретний KPI. Midea стверджує, що MIRO U підвищить ефективність переналагодження та коригування виробничої лінії на 30%. Автоматизуючи «тактову частоту» виробничої лінії за допомогою робота, якому не потрібен відпочинок, і який фактично виконує роботу трьох пар рук, Midea сподівається довести життєздатність складної автоматизації в умовах змінного виробництва.





Запуск MIRO U також пояснює роздвоєну стратегію робототехніки Midea. Компанія офіційно розділила свої розробки на дві окремі лінійки.



Серія Miro (Промислова) фокусується на великих навантаженнях, високій точності та заводських середовищах (наприклад, MIRO U).



Серія Meila (Сервісна) розроблена для комерційних і домашніх сценаріїв. Повідомляється, що ці роботи перебувають на завершальній фазі тестування і очікується, що вони виконуватимуть такі завдання, як обслуговування кавомашин або навігація в торгових приміщеннях. Midea планує представити серію Meila у своїх магазинах для надання послуг гіда до 2026 року.



MIRO U ставить цікаве запитання для індустрії гуманоїдної робототехніки: «В який момент гуманоїд перестає бути гуманоїдом?»



Зберігаючи торс і голову, Midea робить робота сумісним із робочими станціями людського зросту та системами візуального розпізнавання. Однак, додаючи колеса та додаткові кінцівки, вони визнають, що людська форма не завжди є вершиною промислової ефективності. MIRO U — це менше синтетична людина і більше спеціалізований промисловий інструмент, який просто має людський формфактор там, де це необхідно.



Оскільки робот розпочинає своє «стажування» у місті Усі наприкінці цього місяця, індустрія спостерігатиме, чи справді шість рук краще, ніж дві.

