Міноборони США уклало контракти з OpenAI, Google, Anthropic та xAI

15 июля 2025 г., 11:45

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Як повідомляє Reuters, компанії OpenAI, Google (Alphabet), Anthropic та фірма xAI, що належить Ілону Маску (Elon Musk), отримали контракти на суму до 200 мільйонів доларів кожна. Ці угоди спрямовані на розширення впровадження передових можливостей штучного інтелекту в Міністерстві оборони США, повідомило у понеділок урядове агентство.

Зазначається, що нові контракти дозволять Міністерству оборони розробляти робочі процеси на основі агентського штучного інтелекту та використовувати їх для вирішення критично важливих завдань національної безпеки, повідомив Офіс головного директора з питань цифровізації та штучного інтелекту (CDAO) міністерства.

«Впровадження штучного інтелекту змінює здатність Міністерства оборони підтримувати наших військових та зберігати стратегічну перевагу над нашими супротивниками», — заявив головний директор з питань цифровізації та штучного інтелекту Дуг Метті (Doug Matty).

Урядові установи США розширюють використання штучного інтелекту, керовані квітневим розпорядженням Білого дому, що сприяє його впровадженню. Президент Дональд Трамп також зробив кроки для пом'якшення регулювання цієї технології, скасувавши виконавчий наказ епохи Байдена 2023 року, який мав на меті зменшити ризики АІ через обов'язкове розкриття даних.

Окремо в понеділок xAI оголосила про запуск лінійки своїх продуктів під назвою "Grok for Government", роблячи свої передові моделі штучного інтелекту — включаючи останню флагманську Grok 4 — доступними для федеральних, місцевих, державних та національних служб безпеки.

Минулого місяця Пентагон оголосив, що OpenAI отримала контракт на 200 мільйонів доларів, заявивши, що розробник ChatGPT «розроблятиме прототипи передових можливостей ШІ для вирішення критично важливих завдань національної безпеки як у сфері ведення бойових дій, так і в корпоративних доменах».

Контракти, оголошені в понеділок, поглиблюють зв'язки між компаніями, що лідирують у гонці АІ, та операціями уряду США, водночас вирішуючи проблеми щодо необхідності конкурентних контрактів для використання АІ у федеральних установах. У травні сенатор-демократ Елізабет Воррен (Elizabeth Warren) закликала Міністерство оборони забезпечити конкурентні контракти на ШІ в той час, коли чатбот Grok від Маска набирав обертів у федеральному уряді.

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