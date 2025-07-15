Ініціатива BraveTech EU зміцнить співпрацю ЄС та України у галузі оборонних іновацій

15 июля 2025 г., 12:25

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Європейська комісія у партнерстві з Україною оголосили про запуск BraveTech EU — нової ініціативи, спрямованої на прискорення інновацій в галузі оборони внаслідок використання перевірених на полі бою технологій і зміцнення співпраці між ЄС і Україною.



BraveTech EU спрямована на підвищення стійкості, зміцнення безпеки та стимулювання стратегічних інвестицій в оборонну промисловість Європи. Вона об'єднує Європейський оборонний фонд (EDF), Програму інновацій в області оборони ЄС (EUDIS) і українську платформу оборонних технологій BRAVE1 з метою створення єдиної структури для спільної розробки, тестування і впровадження передових оборонних рішень.



Відзначається, що BraveTech EU — це більше, ніж технологічна ініціатива: це перспективний альянс. Сприяючи прямій співпраці між українськими та європейськими компаніями, включаючи стартапи та SMB, ініціатива створює нові можливості для спільних інновацій та взаємного зростання. Деякі ключові цілі:



- Прискорити розвиток перевірених на полі бою оборонних технологій.

- Сприяти налагодженню контактів і співпраці між українськими та європейськими компаніями.

- Мобілізувати фінансування та підтримку через EDF, EUDIS та інноваційну екосистему України.

- Узгодити регуляторні практики та сприяти гнучким інноваціям і закупівлям.

- Підтримувати стійкість через спільні інвестиції та обмін знаннями.



Початковий план передбачає двоступеневу реалізацію, на першому з них заплановано запуск цільових заходів щодо зміцнення співпраці та узгодження інноваційних зусиль, зокрема:



- Проведення хакатонів з питань оборони, орієнтованих на Україну.

- Налагодження контактів між українськими та європейськими компаніями та інвесторами.

- Підтримка R&D та можливості тестування для стартапів.

- Спільна розробка технологій для потреб оборони ЄС та України.



На другому етапі планується розширення пілотних заходів за додаткової підтримки з боку Європейської оборонної промислової програми (EDIP) та Інструменту підтримки України (USI), включаючи:



- Повну інтеграцію українських компаній у бізнес-акселератор EUDIS.

- Доступ до грантів, інструментів пайової участі та каналів закупівель

- Більш масштабні ініціативи щодо спільної розробки технологій



BraveTech EU робить безпосередній внесок у Білу книгу з європейської оборони – Готовність 2030 та підтримує Спільну робочу групу ЄС-Україна з інновацій в галузі оборони. Вона закладає основу для майбутньої Дорожньої карти щодо прискорення трансформації оборони, яка буде опублікована до кінця 2025 року.



Ця ініціатива є відповіддю на надзвичайне зростання інновацій та виробництва в Україні у воєнний час – з 1 млрд євро у 2022 році до 35 млрд євро у 2024 році – завдяки створенню гнучких, готових до використання на полі бою технологій у рекордно короткі терміни. BraveTech EU спрямовує цей імпульс у спільне європейське майбутнє інновацій в галузі оборони.



Початкові дії в рамках BraveTech EU будуть підтримуватися через наявні механізми EDF і EUDIS. Пропонується виділити до 50 млн євро з коштів ЄС, до яких додасться 50 млн євро від українського уряду, що посилить ефект спільних інвестицій.



Управління з інновацій в галузі оборони Європейського Союзу (EUDIO) в Києві координуватиме реалізацію проєкту, забезпечуючи безперешкодне узгодження зусиль ЄС і України.



Андрюс Кубілюс, комісар з питань оборони та космосу, зазначив: «BraveTech EU – це новий стратегічний крок у розвитку співпраці між ЄС та Україною в галузі оборонної промисловості. ЄС та його держави-члени мають промисловий потенціал, який може допомогти Україні в розробці нових оборонних систем та підвищенні європейської стійкості. З іншого боку, наша оборонна промисловість зможе багато чому навчитися у дуже інноваційної та динамічної спільноти оборонних технологій України, її промисловості та екосистеми. Ми поглибимо нашу інтеграцію – це дуже необхідно для обох сторін – для України та для ЄС».



Михайло Федоров — віцепрем'єр-міністр з питань інновацій, освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України, підкреслив: «BraveTech EU — це перший великомасштабний технологічний альянс між Україною та ЄС. Інновації України у воєнний час — це нова парадигма оборони Європи, і вона повинна розширюватися. Разом ми створюємо технології, які не тільки протистоять Росії, але й переосмислюють поняття стійкості. Коли українські та європейські уми об'єднуються, вони формують історію. Я вдячний ЄС за довіру і далекоглядність. BraveTech EU доводить, що ми більше не реагуємо на загрози. Ми будуємо світ, достатньо сильний, щоб протистояти їм».

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