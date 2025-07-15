Уряд затвердив програму - до 2030 р. знизити енергоспоживання у житловому фонді щонайменше на 30%

15 июля 2025 г., 10:25

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Кабінет Міністрів України схвалив Державну цільову економічну програму підтримки термомодернізації будівель на період до 2030 року.





Мета програми – знизити енергоспоживання у житловому фонді щонайменше на 30% завдяки термомодернізації будівель. Це дозволить скоротити викиди парникових газів, зменшити витрати домогосподарств на комунальні послуги та підвищити енергетичну незалежність України.





За різними оцінками, у понад 80% житлових будівель відсутнє належне утеплення, а середній рівень споживання енергії є у 2–3 рази вищим, ніж у країнах ЄС. Програма передбачає поетапну підтримку заходів з термомодернізації – від встановлення індивідуальних теплових пунктів до комплексного утеплення будівель.





Ключовими завданнями програми визначено:





підвищення енергоефективності будівель, особливо в багатоквартирному секторі;

розвиток механізмів фінансової підтримки власників житла, ОСББ та громад;

стимулювання виробництва матеріалів і технологій для утеплення;

створення умов для залучення інвестицій і кредитних ресурсів, зокрема міжнародних партнерів;

створення умов для розвитку професійної підготовки кадрів у сфері енергоефективності.





«Термомодернізація – це не лише про економію ресурсів, а про інвестиції у майбутнє наших громад і енергетичну стійкість держави. Затверджена державна програма стане дорожньою картою, яка дозволить масштабувати модернізацію будівель по всій країні та забезпечити українцям комфортні умови проживання», – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.





Програма також забезпечує виконання Україною зобов’язань перед Європейським Союзом. Зокрема, Україна має забезпечувати щорічне зниження споживання енергії у житлових будівлях та будівлях загального користування. Йдеться про необхідність досягати економії енергії, еквівалентної щорічному підвищенню енергоефективності не менш як 1% загальної площі таких будівель.

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