Microsoft заработала за квартал 46,2 млрд долл, показав рост на 21%

28 июля 2021 г., 17:02

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Microsoft представила результаты за четвертый квартал финансового года, которые превзошли оценки аналитиков, включая и прогнозы по темпам роста облачного бизнеса



Продажи компании за квартал выросли на 21% в годовом сравнении до 46,2 млрд долл. Прибыль выросла на 47% до 2,17 доллара на акцию, что значительно превышает оценку многих аналитиков в 1,90 доллара.



Продажи облачного сервиса Microsoft Azure продемонстрировали рост на 51%. Microsoft не приводит данные о доходах от Azure, но сообщила, что выручка в подразделении, которое она называет «Интеллектуальное облако», куда входит и Azure, выросла на 26% в постоянной валюте до 17,4 млрд долл. Аналитики ожидали, что выручка составит от 16,2 до 16,45 млрд долл. Финансовый директор Эми Худ заявила, что «рост доходов от Azure должен оставаться относительно стабильным» в течение следующего квартала.



Microsoft сообщила, что объемы заказов выросли за квартал на 30%, а выручка от коммерческого облака выросла на 36% до 19,5 млрд долл. Годовой доход сегмента коммерческих облачных вычислений составляет 69 млрд долл., что на 34% больше, чем за год назад, заявил генеральный директор Сатья Наделла. «Мы наблюдаем рост доходов в различных отраслях, клиентских сегментах и ​​регионах, при этом более 50% продаж приходится на рынки за пределами США», - отметил он.



Выручка направления Productivity and Business Processes составила 14,7 млрд долл., увеличившись на 21% за счет роста коммерческой выручки Office 365 (на 20%) и роста доходов LinkedIn (на 42%). Годовая выручка LinkedIn превысила 10 млрд долл., показав рост на 27%. Доход от рекламы на LinkedIn превысил 1 млрд долл. за квартал.



Линия продуктов и облачных услуг Dynamics выросла на 26%, а линейка приложений Dynamics 365 продемонстрировала 42%.



Выручка в сегменте, который Microsoft называет More Personal Computing, выросла на 6% до 14,1 млрд долл.



На 23% упали продажи линейки портативных компьютеров Surface.

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