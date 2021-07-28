IBM анонсирует ОС для гибридных облачных сред и ИИ

28 июля 2021 г., 17:45

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Представленная вчера IBM z/OS V2.5 – это высокомасштабируемая и надёжная операционная система (ОС) нового поколения для IBM Z. Она разработана для ускорения реализации проектов модернизации приложений, внедрения гибридных облаков и искусственного интеллекта (ИИ) .



В z/OS V2.5 компания добавила новые высокопроизводительные возможности ИИ, тесно интегрированные с рабочими нагрузками z/OS. Они призваны способствовать принятию клиентами более информированных деловых решений.



«IBM z/OS V2.5 привносит в платформу новые возможности безопасности и отказоустойчивости и позволяет клиентам внедрять ИИ в режиме реального времени в каждую бизнес-транзакцию – императивы, которые стали более актуальными во время пандемии», – сказал Росс Маури (Ross Mauri), генеральный менеджер IBM Z.



Широкий спектр улучшений безопасности включает в себя:

• Распространение повсеместного шифрования на новые типы наборов данных (последовательный базовый формат и крупноформатные наборы данных, управляемые SMS) позволяет шифровать данные без изменения приложений и упрощает соблюдение нормативных предписаний.

• Функции Anomaly Mitigation, которые используют прогнозирующий анализ отказов (PFA), диагностику динамических библиотек (Runtime Diagnostics), диспетчер рабочей нагрузки (WLM) и JES2 для улучшения обнаружения аномального поведения почти в реальном времени, позволяя клиентам превентивно устранять потенциальные проблемы.



IBM z/OS V2.5 также представляет новые возможности для модернизации приложений и обеспечения нативной работы в масштабируемой облачной среде:

• Новая функциональная совместимость между Java и COBOL расширяет существующие модели прикладного программирования за счет поддержки параллельной 31- и 64-разрядной адресации, упрощая модернизацию корпоративных приложений.

• Улучшенные производительность и простота использования контейнерных расширений z/OS (zCX) для интеграции в ОС приложений и утилит Linux.

• Дополнительные возможности интеграции посредством прозрачного многоуровневого облачного хранения (TCT) и поддержки облачного уровня доступа к объектам (Object Access Method) помогут снизить капитальные и операционные расходы путём передачи данных в гибридные облачные среды хранения, упрощающие их архивирование и защиту в IBM Z.



Ожидается, что IBM z/OS V2.5 будет быстрее и проще в установке и обновлении. Испытания новой версии ОС одним из клиентов показали ускорение установки z/OS V2.5 более, чем на 30% по сравнению с версиями 2.3 и 2.4. Оптимизация и автоматизация процедур администрирования ОС существенно снижает потребность в специальных навыках персонала.



Компания IBM рассчитывает сделать z/OS V2.5 общедоступной 30 сентября 2021 г.

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