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Компания Hitachi объявила о завершении сделки по покупке GlobalLogic

28 июля 2021 г., 16:15
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Как отмечается, новый актив должен расширить возможности Hitachi Group по продвижению инициатив в сфере бизнеса социальных инноваций для решения глобальных проблем клиентов и общества.

GlobalLogic специализируется на разработке пользовательских интерфейсов и услугах обработки данных, помогая компаниям быстрее внедрять инновации и разрабатывать новые цифровые продукты за счёт сотрудничества в международном масштабе.

«Присоединение к Hitachi Group создаёт уникальную возможность консолидировать операционные технологии и интернет вещей с цифровым инжинирингом, - заявил президент и генеральный директор GlobalLogic Саид Шашанк Самант. - Это слияние позволит объединить талант и опыт наших специалистов для создания инновационных продуктов».

Фирменное ПО Hitachi Lumada ускорит цифровую трансформацию инфраструктуры дочерней компании. Это позволит GlobalLogic развернуть обширную библиотеку цифровых решений Hitachi на мировом рынке и предоставить новые сервисы для облачной разработки приложений. Кроме того, Hitachi Global Digital Holdings ожидает, что тесное сотрудничество повысит ценность продуктов компании в области ИТ, энергетики, промышленности, Smart Life и автопроизводства. Новые цифровые решения будут объединены под маркой Lumada.

«Наша компания стремится стать мировым лидером в сфере социальных инноваций, ускоряя цифровую трансформацию бизнеса, — отметил генеральный директор Hitachi Саид Тошиаки Хигасихара. — Сочетание инновационных решений GlobalLogic с технологиями Hitachi позволит решать многие проблемы наших клиентов и вносить вклад в повышение качества жизни людей, уделяя особое внимание социальной ответственности бизнеса».

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