Microsoft розширила функціональність Azure Kubernetes Service

13 ноября 2023 г., 11:25

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Корпорація Microsoft оголосила сьогодні про вдосконалення служби Azure Kubernetes Service, випустивши низку оновлень, спрямованих на підвищення ефективності, оптимізацію витрат і масштабованості, а також на поліпшення мережевої взаємодії, безпеки та розширення можливостей спостереження.



Оновлення було анонсовано на заході KubeCon + CloudNativeCon NA, що проходить у Чикаго, - найбільшій у світі щорічній конференції з Kubernetes. Зазначається, що Kubernetes з відкритим вихідним кодом стала однією з найбільш важливих корпоративних програмних платформ сучасності, використовуваної для управління контейнерними додатками.



AKS від Microsoft - це хмарна і повністю керована реалізація Kubernetes, розміщена на хмарній платформі Azure. Вона стала однією з найпопулярніших дистрибутивів Kubernetes, який використовується тисячами підприємств для управління сотнями сучасних додатків.



За повідомленням Microsoft, оскільки в нинішніх макроекономічних умовах ефективність є одним із головних завдань користувачів Kubernetes, компанія доклала чимало зусиль для того, щоб зробити AKS більш ресурсоефективним. Ці зусилля стали помітними завдяки загальнодоступній оптимізації ресурсів kube-reserved в AKS, яка дає змогу поліпшити алгоритми резервування ресурсів і скоротити споживання пам'яті до 20%.



Для подальшого підвищення ефективності компанія оголосила про публічну попередню версію підтримки потокової передачі артефактів в AKS. Це дає змогу замовникам масштабувати свої робочі навантаження, не чекаючи повного завантаження образів контейнерів у кластери Kubernetes.



Що стосується масштабованості, то Microsoft повідомила про запуск у публічну хмару попередню версію доповнення для AKS на базі Istio, яке забезпечує підтримку egress і дає змогу замовникам використовувати власний центр сертифікації та легше керувати оновленнями Istio. Друге доповнення, призначене для подієвого автомасштабування Kubernetes, стало загальнодоступним для всіх замовників і дає змогу значно спростити процес автомасштабування додатків. За словами компанії, воно працює за принципом подієвого автомасштабування для кожного додатка залежно від потреб користувачів, додаючи ресурси в більш завантажені періоди і скорочуючи їх, коли вони не потрібні.



Попередня версія Azure Container Storage в AKS означає, що клієнти тепер можуть розгортати виділені контейнерні сховища в 26 регіонах, що, за словами Microsoft, спростить виділення об'ємів і управління ними для застосунків із державними контейнерами. За словами представників компанії, ця функція дасть змогу замовникам швидше масштабувати томи, скоротити час обходу відмов і знизити сукупну вартість володіння для кожного додатка під час використання декількох варіантів блочного зберігання.



Під час презентації представники Microsoft підкреслили, що мережева безпека і безпека образів залишається однією з ключових проблем для компаній, що використовують Kubernetes. Для полегшення цих проблем компанія представила нову функцію цілісності образів в AKS, яка дає змогу швидко перевірити, що образи контейнерів отримано з надійного джерела, які не піддавалися підробці.



Компанія також оголосила про підтримку двох стеків Azure CNI Overlay для AKS, яка вже доступна в попередньому публічному перегляді. Як стверджується, оновлення розширює мережеві можливості AKS, даючи змогу співіснувати в рамках одного кластера адресам IPv4 і IPv6, що дає користувачам більше гнучкості та контролю над підключенням.



Крім того, в AKS з'явилося нове доповнення для маршрутизації застосунків, яке вже доступне в продажу і полегшує замовникам запуск нових веб-додатків. За словами компанії, воно усуває необхідність у налаштуванні контролера входу, сертифіката безпеки та управлінні службою доменних імен. Крім того, компанія оголосила про випуск публічної попередньої версії Azure Backup for AKS, що спрощує процес резервного копіювання та відновлення контейнерних застосунків і їхніх даних.



Останні оновлення, оголошені сьогодні, спрямовані на поліпшення спостережливості робочих навантажень AKS. За словами представників Microsoft, завдяки розширенню доступності Azure Monitor for Prometheus у більшої кількості користувачів з'явилася можливість збирати й аналізувати метрики AKS у масштабі, використовуючи сумісну з Prometheus платформу моніторингу. З її допомогою команди можуть використовувати мову запитів Prometheus для аналізу та отримання попереджень про продуктивність контрольованої інфраструктури з мінімальними складнощами.



Нарешті, за словами компанії, тепер замовники можуть скористатися перевагами дистрибутивів Azure Monitor OpenTelemetry для Node.js і Python, щоб отримати більше інформації про збої, вузькі місця і моделі використання в кластерах Kubernetes.

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