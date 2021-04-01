Microsoft получила контракт на поставку HoloLens в армию США — 21,9 млрд долл. на 10 лет

1 апреля 2021 г., 10:25

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Как сообщает CNBC, Пентагон объявил, что Microsoft выиграла контракт на производство более 120 тыс. пользовательских гарнитур дополненной реальности HoloLens для армии США.



Контракт оценивается в сумму до 21,88 млрд долл. и рассчитан на период в 10 лет.



Как отмечают наблюдатели, эта сделка показывает, что Microsoft может получать значительную прибыль не только от своих традиционных продуктов, но и от футуристических разработок, на которые могли уйти десятилетия.



Ранее, а точнее в 2018 г., компания получала контракт на сумму 480 млн долл., на предоставление армейским прототипам интегрированной визуальной расширенной системы, или IVAS.



Стандартный набор HoloLens, который стоит 3500 долл., позволяет пользователям видеть голограммы, наложенные на их реальное окружение, и взаимодействовать с ними с помощью рук и голосовых жестов. Прототип IVAS снабжен картой и компасом, а также имел тепловизионную камеру, позволяющую обнаруживать людей в темноте.



«Гарнитура IVAS, основанная на HoloLens и дополненная облачными сервисами Microsoft Azure, предоставляет платформу, которая сделает солдат более безопасными и сделает их более эффективными», - написал в блоге Алекс Кипман (Alex Kipman), технический специалист Microsoft, представивший HoloLens в 2015 году. «Программа обеспечивает повышенную ситуационную осведомленность, позволяя обмениваться информацией и принимать решения в различных сценариях».



Гарнитура позволяет солдатам вести бой и проводить обучение в одной системе, говорится в заявлении Пентагона.



Сделка делает Microsoft заметным поставщиком технологий для вооруженных сил США. В 2019 г. компания заключила контракт на предоставление облачных услуг Министерству обороны, обойдя Amazon.

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