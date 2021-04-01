Доход Huawei за год вырос на 3,2% до 136,7 млрд долл.

1 апреля 2021 г., 11:05

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Компания Huawei опубликовала отчет о финансовых результатах по итогам 2020 года.



Рост производителя замедлился, однако бизнес-показатели в целом соответствуют ожиданиям. По итогам 2020 г. доход от продаж в мире составил 891,4 млрд юаней (136,7 млрд долл.), что на 3,8% больше, чем было год назад. Чистая прибыль составила 64,6 млрд юаней (9,9 млрд долл.), увеличившись на 3,2%.



Как отмечается, вопреки операционным трудностям из-за санкций США в 2019 и 2020 годах, Huawei продолжает приглашать KPMG для проведения независимого и объективного аудита финансовых показателей. Huawei будет продолжать придерживаться принципов прозрачности, предоставляя данные про операционную деятельность правительствам, клиентам, поставщикам, сотрудникам и партнерам, несмотря на обстоятельства.



В 2020 году подразделение Huawei Carrier Business Group в условиях локдаунов из-за COVID-19 продолжало обеспечивать стабильную работу более 1 500 сетей в свыше 170 странах и регионах. Это помогло улучшить возможности дистанционной работы, онлайн-обучения и онлайн-шопинга. Сотрудничая с мобильными операторами, Huawei помогла обеспечить безупречную работу сетей. Компания также сотрудничала с операторами во всем мире для внедрения свыше 3 000 инновационных 5G-проектов в более чем 20 сферах, в частности в отрасли добычи угля, производства стали, портов и производства.



В течение 2020 года подразделение Huawei Enterprise Business Group сконцентрировалось на разработке инновационных решений для различных отраслей и создало цифровую экосистему, развивающуюся благодаря совместным открытиям и достижениям. Во время пандемии Huawei предоставила техническую экспертизу и решения, ставшие очень важными в борьбе с вирусом. Один из примеров — решение по диагностике на основе искусственного интеллекта, работающее на базе HUAWEI CLOUD. Оно помогло больницам во всем мире уменьшить нагрузку на медицинскую инфраструктуру. Также Huawei совместно с партнерами запустила облачные платформы онлайн-образования для более 50 млн учеников начальных и средних школ.



С развертыванием HarmonyOS и экосистемы Huawei Mobile Services (HMS) подразделение Huawei Consumer BG продвинулось в реализации своей стратегии Seamless AI Life strategy («1+8+N») для предоставления интеллектуального опыта пользования устройствами и сценариями. Особое внимание уделяется таким сферам, как умный офис, фитнес и здоровье, умный дом, комфортные путешествия и развлечения.



«В течении прошлых лет нам пришлось противостоять неблагоприятным факторам. Мы продолжали внедрять инновации, чтобы создать ценность для клиентов, помочь преодолеть вызовы пандемии, а также способствовать экономическому восстановлению и социальному прогрессу во всем мире. Мы также повысили эффективность нашей деятельности и получили результаты, соответствующие прогнозируемым показателям. Мы продолжим сотрудничать с нашими клиентами и партнерами для поддержки социального прогресса, экономического роста и устойчивого развития», — прокомментировал Кен Ху (Ken Hu), заместитель председателя правления Huawei.

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