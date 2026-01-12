Нові Aspire 14 та 16 AI з інтелектуальними функціями та OLED-екранами

12 января 2026 г., 16:45

Компанія Acer анонсувала нові моделі зі своєї популярної серії ноутбуків Aspire, оснащені новітніми процесорами Intel Core Ultra серії 3. Створені як надійні універсальні пристрої, Acer Aspire 14 AI та Acer Aspire 16 AI є конструктивно продуманими й доступними за ціною. Завдяки можливості оснащення OLED-дисплеєм і гнучкій шарнірній конструкції, що розкривається на 180 градусів, нова лінійка Aspire AI є стильним універсальним рішенням для навчання, роботи та повсякденних завдань.



Моделі Acer Aspire 14 AI (A14-I71M/T) та Acer Aspire 16 AI (A16-I71M/T) оснащено процесорами до Intel Core Ultra 9 386H, розробленими з використаннями потужних ефективних ядер нового покоління, а також новітньою відеокартою Intel Graphics для підвищеної продуктивності CPU та графіки. Нові процесори підвищують продуктивність, розширюють можливості для творчості й виконання різноманітних завдань на найсучасніших пристроях Aspire AI.



Кожен ноутбук Aspire AI з нової лінійки має до 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD PCIe Gen 4 місткістю до 2 ТБ, які забезпечують оперативність і швидкий відгук, що надважливо для гібридних робочих процесів. Крім того, справжнім подарунком для користувачів стануть яскраві дисплеї WUXGA зі співвідношенням сторін 16:10 та частотою оновлення до 120 Гц, що випускаються як у сенсорній, так і у звичайній конфігураціях, а також на базі OLED-панелі.



Ці стильні пристрої створено для комфорту й виконання найрізноманітніших завдань. Усі моделі мають тонкий і легкий корпус, велику сенсорну панель для спрощення навігації та шарнірне кріплення, що розкривається на 180 градусів, – комбінація для співпраці та обміну інформацією. У конструкції поєднано портативність і довговічність, тож ці ноутбуки є вибором для студентів та молодих фахівців.



Вбудований набір AI-функцій Acer підвищує зручність користування пристроєм і забезпечує його інтелектуальну роботу. Acer Intelligent Space – це персоналізований центр AI, що спрощує процес керування завданнями та отримання доступу до засобів. Програма AcerSense забезпечує діагностику й оптимізацію системи, а технології Acer PurifiedView та Acer PurifiedVoice покращують чіткість відео та фільтрують шуми задля бездоганного зв’язку. Acer My Key дає змогу створювати власні комбінації клавіш для швидкого доступу до програм або функцій Copilot+ PC, як-от Live Captions («Живі субтитри») з перекладом у реальному часі та інших корисних засобів.



Під час відеоконференцій та створення контенту користувачам стануть у пригоді ІЧ-камери 1080p Full HD із системою з трьома мікрофонами для чіткого запису звуку. Ноутбуки оснащено повним комплектом портів, зокрема Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI 2.1 та аудіороз’ємом. Крім того, вони підтримують бездротове підключення Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3.



Acer Aspire 14 AI (A14-I71M/T) надійде в продаж у країнах Північної Америки в III кварталі 2026 р., у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – в II кварталі 2026 р., в Австралії – в II кварталі 2026 р.



Acer Aspire 16 AI (A16-I71M/T) надійде в продаж у країнах Північної Америки в II кварталі 2026 р., у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – в II кварталі 2026 р.

