Платформа Liquio, на якій працює Дія, отримала сертифікат відповідності ДССЗЗІ

25 ноября 2025 г., 12:35

0

Tweet

Low-code платформа Liquio, розроблена Kitsoft, пройшла державну експертизу та отримала сертифікат відповідності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язок) з рівнем гарантій Г-2. Це підтверджує, що система відповідає державним стандартам технічного захисту інформації й може використовуватися для роботи з ресурсами з підвищеними вимогами до безпеки.

Liquio поєднує штучний інтелект і low-code підхід, що дозволяє створювати цифрові державні послуги всього за 4-6 тижнів, легко масштабувати рішення і водночас витримувати надвисокі навантаження. Завдяки цьому Liquio отримала міжнародне визнання – платформу включено до каталогу GovStack як рекомендоване GovTech-рішення для урядів на міжнародному ринку.

Саме Liquio стала технологічною основою порталу Дія та десятків державних онлайн-послуг, серед яких єМалятко, е-Підприємець, е-Резидент, платформа е-Ветеран. На її базі також працює «Екосистема» – платформа онлайн-послуг у сфері захисту довкілля, та інші високонавантажені державні ІТ-системи.

Kitsoft продовжує посилювати напрям кіберзахисту та створює власний Security Operations Center (SOC) – центр безпеки, що працюватиме цілодобово для моніторингу загроз і швидкого реагування на інциденти. SOC стане спеціалізованим рішенням для захисту державних установ і критичної інфраструктури. Він забезпечуватиме моніторинг, аналіз і оперативне реагування на кіберінциденти, допомагаючи захищати понад 50 державних і муніципальних замовників, які вже співпрацюють із Kitsoft, а також нових клієнтів в Україні та за кордоном.

Компанія також у процесі впровадження міжнародного стандарту ISO/IEC 27001, який визначає системний підхід до управління інформаційною безпекою.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI