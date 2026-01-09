Acer представляє компактну робочу станцію Veriton RA100 AI Mini

9 января 2026 г., 13:35

Компанія Acer анонсувала нову лінійку настільних комп’ютерів Veriton для бізнесу, що включає моноблоки (AIO), комп’ютер у корпусі Large Tower та компактну робочу станцію з підтримкою функцій AI. Нові пристрої покликані підвищити продуктивність і сприяти творчій діяльності, задовольняючи дедалі вищі вимоги корпоративних клієнтів.



Компактна робоча станція Acer Veriton RA100 AI Mini (VRA100) – це ПК Copilot+ на базі процесорів AMD Ryzen AI Max+ 395, що пропонує користувачам професійного рівня, митцям і геймерам передові можливості AI та унікальні AI-інструменти в ОС Windows 11. Відеокарта AMD Radeon 8060S, AI-прискорювач, обчислювальна здатність якого становить 50 TOPS, та потужність 60 терафлопсів – усе це допомагає Acer Veriton RA100 обробляти до 120 млрд параметрів під час виконання вимогливих завдань, як-от запуск локальних моделей AI, робота з генеративним AI, 3D-дизайн і створення контенту.



Надшвидкий чотириканальний модуль пам’яті LPDDR5X обсягом до 128 ГБ та SSD-накопичувач M.2 2280 місткістю до 4 ТБ забезпечують безперебійне виконання декількох завдань водночас і стабільну продуктивність під час роботи в ресурсомістких програмах. Зазначено, Acer Veriton RA100 легко впорається із завданнями, які потребують високочастотної обробки, що робить його вибором для дизайнерів, інженерів, фахівців із розробки AI, аніматорів та інших митців, які працюють із великими 3D-моделями та складним рендерингом у реальному часі.



Створена для творчої роботи з використанням AI, компактна станція Acer Veriton RA100 AI Mini прискорює 3D-проєктування, полегшуючи життя професіоналам, які розробляють і впроваджують локальні великі мовні моделі (LLM) та генеративні програми на основі AI, а також митцям, які редагують і візуалізують матеріали з високою роздільною здатністю.



Продуктивність пристрою оптимізовано за допомогою штучного інтелекту, що забезпечує підтримку проєктування, кодування та невимогливих ігор. Функція адаптивної продуктивності робочої станції дозволяє професіоналам регулювати потужність, обираючи тихий режим для звичайних офісних завдань, збалансований режим для невимогливих ігор чи багатозадачної роботи або високопродуктивний режим для обчислень на базі штучного інтелекту чи ігор класу AAA. Адаптивні режими також дозволяють користувачам керувати рівнями охолодження та шуму відповідно до потреб робочого процесу. Для забезпечення стабільного з’єднання Acer Veriton RA100 має порт Ethernet RJ45 і підтримує стандарти Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, тоді як гніздо для замка Kensington допомагає захистити пристрій у середовищах спільного користування.



Моноблоки Acer Veriton Vero 4000 (VVZ4734G/VVZ4734GT) та 6000 (VVZ6734G/VVZ6734GT) All-in-One поєднують високу продуктивність AI, надійний захист та ефективні можливості керування в елегантному й екологічному пристрої для сучасних робочих просторів.



Користувачі зможуть досягати більшого, насолоджуючись безперебійною роботою в багатозадачному режимі та високою швидкодією моноблоків, які оснащено процесорами Intel Core Ultra 9 серії 2, модулем пам’яті DDR5 обсягом до 64 ГБ та SSD-накопичувачем PCIe Gen 4 місткістю до 2 ТБ. Моноблок Acer Veriton Vero 4000 обладнано відеокартою Intel, а модель Acer Veriton Vero 6000 додатково оснащено технологією Intel vPro, що забезпечує посилений захист, можливості віддаленого керування для ІТ-відділів, а також підвищену стабільність і продуктивність для бізнес-користувачів.



Обидва моноблоки Acer Veriton Vero мають 23,8-дюймовий сенсорний дисплей Full HD (1920x1080) з частотою оновлення 144 Гц та яскравістю 250 ніт. Ергономічна підставка та сумісність із кріпленням VESA пропонують гнучкі варіанти налаштування робочого простору, забезпечуючи плавну та швидку роботу. Безперебійне з’єднання забезпечується завдяки підтримці стандартів Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, а також наявності роз’єму RJ45 для дротових мереж.



Команди можуть ефективно працювати разом завдяки інфрачервоній вебкамері на 5 Мп зі шторкою конфіденційності, вбудованим стереодинамікам і програмному забезпеченню Acer PurifiedVoice, яке гарантує високу якість звуку під час конференцій та співпраці в гібридному режимі. Ці міцні моноблоки для бізнесу протестовано на відповідність стандартам MIL-STD 810H, зареєстровано в списку EPEAT Gold, а також сертифіковано за стандартами TCO та Energy Star 9.0, що гарантує їхню надійність, енергоефективність і довговічність. Про захист пристрою дбають модуль Trusted Platform Module (TPM) 2.0 і замок Kensington.



Створені з турботою про планету, моноблоки Acer Veriton Vero 4000 та 6000 AIO виготовлені з перероблених матеріалів і постачаються в упаковці, яка на 100 % підлягає вторинному перероблюванню, – це демонструє прихильність Acer до принципів сталого розвитку й циклічного дизайну.



Acer Veriton 2000 Large Tower (VK2730G), оснащений процесорами Intel Core Ultra 9 серії 2 та відеокартами NVIDIA GeForce RTXTM 5080, – це високопродуктивний настільний ПК, що за допомогою AI оптимізує повсякденну роботу та створення контенту для представників малого й середнього бізнесу. Відеокарти GeForce RTX серії 50 з архітектурою NVIDIA Blackwell пропонують геймерам і митцям унікальні можливості. Завдяки потужним можливостям AI серія RTX 50 забезпечує абсолютно новий досвід і неперевершений рівень реалістичності графіки. Технологія NVIDIA DLSS 4 значно підвищує продуктивність, створення зображень відбувається на неймовірній швидкості, а NVIDIA Studio допомагає розкрити творчий потенціал.



Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5080 дозволяють обробляти до 1801 трлн операцій AI на секунду, уможливлюючи безперебійне виконання завдань із використанням AI, моделювання, створення, рендеринг і редагування контенту. Пристрій пропонує двоканальний модуль пам’яті DDR5 обсягом до 64 ГБ та SSD-накопичувач M.2 2280 PCIe Gen 4 місткістю до 2 ТБ для обробки великих медіафайлів і швидшого завантаження проєктів – із можливістю розширення пам’яті та швидкодійного сховища в міру зростання навантаження.



Комп’ютером Acer Veriton 2000 Large Tower із підтримкою інтелектуального управління можна керувати з мінімальною допомогою з боку ІТ-спеціалістів або взагалі без неї завдяки Acer Sense – єдиній інтуїтивній програмі, яка керує, контролює та обслуговує системи, а також спрощує оновлення, діагностику й відстеження показників продуктивності. Для забезпечення швидкого та надійного з’єднання комп’ютер підтримує стандарти Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, а також має роз’єм RJ45, який гарантує стабільну та швидку роботу в мережі.



Сертифікований на відповідність стандартам ефективності, Acer Veriton 2000 Large Tower розроблений з урахуванням вимог Energy Star і зареєстрований у списку EPEAT Bronze, що гарантує його енергоефективність і екологічність.



Моноблок Acer Veriton 2000 All-In-One (VZ2515G) створено для малого й середнього бізнесу, виїзних команд та офісних працівників, які потребують швидких, ефективних та універсальних обчислювальних потужностей. Пристрій оснащено процесорами Intel Core Ultra 7 серії 2, відеокартою Intel, модулем пам’яті DDR5 обсягом до 64 ГБ та SSD-накопичувачем на 1 ТБ – усе це забезпечує доступ до файлів і даних, високу швидкість та ефективність під час виконання щоденних бізнес-завдань. Acer Veriton 2000 All-In-One має 23,8-дюймовий дисплей Full HD (1920x1080) з яскравістю 250 ніт для чіткішого зображення та співвідношенням сторін 16:9, що підтримує сумісність із кріпленням VESA для гнучкого встановлення в офісах або кіосках. Крім того, нахил панелі можна регулювати, обираючи зручне положення під час конференцій і презентацій.



Моноблок для бізнесу призначений для роботи у гібридному форматі, а ОС Windows 11 Pro захищає його від потенційних кіберзагроз. Безпеку конфіденційних даних гарантують модуль Trusted Platform Module (TPM) 2.0 і гніздо для замка Kensington, що забезпечують захист на апаратному рівні та фізичний захист у публічних середовищах і мережах спільного користування. Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2 уможливлюють безперебійне з’єднання та співпрацю, а роз’єм RJ45 гарантує стабільність і високу швидкість дротових підключень.



Компактна робоча станція Acer Veriton RA100 AI Mini (VRA100) надійде в продаж у країнах Північної Америки в I кварталі 2026 р., у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у I кварталі 2026 р.



Моноблок Acer Veriton Vero 4000 All-In-One (VVZ4734G/VVZ4734GT) надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу й Африки в I кварталі 2026 р., в Австралії – у I кварталі 2026 р.



Моноблок Acer Veriton Vero 6000 All-In-One (VVZ6734G/VVZ6734GT) надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу й Африки в I кварталі 2026 р.



Комп’ютер Acer Veriton 2000 Large Tower (VK2730G) надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу й Африки в I кварталі 2026 р.



Моноблок Acer Veriton 2000 All-In-One (VZ2515G) надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу й Африки в I кварталі 2026 р., в Австралії – у I кварталі 2026 р.

