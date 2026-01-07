Acer анонсує нову лінійку преміальних ПК Swift AI Copilot+ із процесорами Intel Core Ultra серії 3

7 января 2026 г., 15:35

0

Tweet

Компанія Acer представила своє найновіше портфоліо ноутбуків Swift AI – нове покоління ПК Copilot+ із Windows 11, розроблене для надання можливостей штучного інтелекту безпосередньо на пристрої для творців контенту, професіоналів, що багато працюють у дорозі, та технічно обізнаних користувачів.



До нової лінійки входять Swift 16 AI, а також Swift Edge AI, що важить менш як 1 кг, та універсальний тонкий і легкий Swift Go AI у 14- та 16-дюймових варіантах.



Кожна модель серії Swift AI створена на базі передового апаратного забезпечення та доповнена набором фірмових функцій штучного інтелекту від Acer. Серед них – інструменти для підвищення продуктивності, як-от Acer PurifiedVoice, PurifiedView та User Sensing, а додаткові інструменти для творчості та розваг на базі AI можна завантажити через центр Acer Intelligence Space. Acer My Key – це програмована гаряча клавіша для запуску програм, вебсайтів та функцій Windows 11 одним натисканням, що забезпечує додаткову зручність.



Acer Swift 16 AI (SF16-71T) – це найновіший флагманський ноутбук Acer зі штучним інтелектом в алюмінієвому корпусі для користувачів, які цінують преміальну продуктивність та вишуканий дизайн. Оснащений процесором до Intel Core Ultra X9 388H із вбудованою відеокартою Intel Arc B390, цей ноутбук є вибором для творців цифрового контенту, які працюють з ресурсомісткими завданнями та великими файлами.



У його центрі розташована найбільша у світі тактильна сенсорна панель (співвідношення сторін 16:10, 175,5x109,7 мм), яка підтримує введення стилусом до версії MPP 2.5. Завдяки цьому Acer Swift 16 AI надає творцям контенту можливість взаємодіяти з креативними інструментами AI, створюючи ескізи, анімацію, моделі та редагуючи контент безпосередньо на сенсорній панелі. Вона забезпечує точний, приємний тактильний відгук і підвищену довговічність завдяки меншій кількості рухомих частин та покриттю зі скла Corning Gorilla Glass, яке гарантує надійний захист.



16-дюймовий сенсорний 3K OLED-дисплей WQXGA+ із сертифікацією VESA DisplayHDR True Black 500 та елегантним безрамковим дизайном має частоту оновлення 120 Гц і 100 % охоплення колірної гами DCI-P3 для плавного, яскравого та точного зображення. За звук відповідають два динаміки DTS:X Ultra з антивібраційною технологією, що гарантує чисте та глибоке звучання. ІЧ-камера з роздільною здатністю Full HD підтримує безпечний вхід за допомогою розпізнавання обличчя через Windows Hello.



Acer Swift 16 AI має повний набір портів і можливостей підключення, зокрема Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 або новішої версії, а також два порти Thunderbolt 4 Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1 та слот для карт MicroSD.



Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-I51/T) та Swift Edge 16 AI (SFE16-I51/T) поєднують тонкий і легкий дизайн із міцністю відповідно до американського військового стандарту MIL-STD 810H, що робить їх вибором для професіоналів, які часто працюють у дорозі, тож їм потрібні ультрапортативні пристрої без зниження продуктивності та часу автономної роботи. Завдяки корпусу зі сплаву нержавіючої сталі та магнію Swift Edge 14 AI важить менш як 1 кг, а його товщина становить 13,95 мм, що робить його одним із найлегших ноутбуків зі штучним інтелектом у своєму класі.



Обидві моделі оснащені процесорами до версії Intel Core Ultra 9 386H із вбудованою відеокартою Intel Graphics, а також підтримують до 32 ГБ пам’яті LPDDR5x та SSD-накопичувач PCIe 4.0 місткістю до 1 ТБ, що забезпечує плавність виконання завдань і тривалий час автономної роботи.



Моделі оснащено сенсорними OLED-дисплеями з роздільною здатністю до 3K WQXGA+, частотою оновлення 120 Гц та яскравим відтворенням кольорів для візуальної роботи та перегляду розважального контенту. Новітні сенсорні панелі Acer Multi-Control дають змогу користувачам керувати медіазасобами, презентаціями та інструментами для конференц-зв’язку. Вбудовані ІЧ-камери Full HD з функцією виявлення присутності людини підвищують безпеку та зручність, а два динаміки DTS:X Ultra з антивібраційною технологією забезпечують кришталево чистий звук. Технологія Acer PurifiedVoice із шумозаглушенням на базі AI додатково покращує якість телеконференцій. Моделі Swift Edge AI також підтримують Wi-Fi 7 і Bluetooth 6.0 та оснащені всіма необхідними портами, зокрема Thunderbolt 4 Type-C, Type-A та HDMI 2.1.



Для користувачів, яким потрібен баланс продуктивності, портативності й вигідної ціни, нові Acer Swift Go 14 AI (SFG14-I71/T) та Acer Swift Go 16 AI (SFG16-I71/T) є варіантами з функціями преміумкласу. Вони оснащені процесором до Intel Core Ultra X9 388H із вбудованою відеокартою Intel Arc B390, а також оперативною пам’яттю LPDDR5x місткістю до 32 ГБ та SSD-накопичувачем M.2 обсягом до 1 ТБ.



Ці дві моделі Swift Go AI мають елегантний алюмінієвий корпус із лазерним гравіюванням та надтонкий дизайн, а кришка відкривається на 180 градусів. Варіанти дисплеїв включають сенсорні OLED-панелі 2K WUXGA та 3K WQXGA+ з підтримкою широкої колірної гами та плавною частотою оновлення. 5-мегапіксельні ІЧ-камери з розширеним динамічним діапазоном і технологією виявлення присутності людини покращують якість відеодзвінків і забезпечують конфіденційність. Подвійні динаміки DTS:X Ultra з антивібраційною технологією та сенсорні панелі Acer Multi-control доповнюють набір функцій, орієнтованих на користувача. Висока швидкість з’єднання забезпечується завдяки Wi-Fi 7 та Bluetooth до 6.0, а набір портів вводу-виводу, що включає два порти Thunderbolt 4, порти USB Type-A та HDMI 2.1, гарантує зручне передавання даних.



Як ПК Copilot+ із Windows 11, лінійка Swift AI пропонує можливості штучного інтелекту, розроблені для підвищення продуктивності та креативності. Завдяки процесорам Intel Core Ultra серії 3 ці пристрої відкривають доступ до функцій Copilot+ PC, як-от Click to Do. Вона дає змогу здійснювати швидкі, контекстно-залежні дії на основі вмісту екрана – тексту чи зображень, – щоб швидше виконувати завдання. Окрім цих можливостей, користувачі отримують повний спектр інтелектуальних функцій Windows 11 завдяки Copilot для Windows – персональному AI-помічнику. Copilot Voice забезпечує природну взаємодію без допомоги рук завдяки вдосконаленому розпізнаванню мовлення, а Copilot Vision (якщо його ввімкнути) надає контекстні підказки, аналізуючи активні програми та вміст екрана для голосової навігації та взаємодії.



Acer Swift 16 AI (SF16-71T) надійде в продаж у країнах Північної Америки у I кварталі 2026 р., у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у березні 2026 р., а в Австралії – у I кварталі 2026 р.



Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-I51/T) надійде в продаж у країнах Північної Америки в II кварталі 2026 р., у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – в II кварталі 2026 р., в Австралії – в II кварталі 2026 р.



Acer Swift Edge 16 AI (SFE16-I51/T) надійде в продаж у країнах Північної Америки в II кварталі 2026 р., у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – в II кварталі 2026 р., в Австралії – в II кварталі 2026 р.



Acer Swift Go 14 AI (SFG14-I71/T) надійде в продаж у країнах Північної Америки в II кварталі 2026 р., у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у березні 2026 р., а в Австралії – в II кварталі 2026 р.



Acer Swift Go 16 AI (SFG16-I71/T) надійде в продаж у країнах Північної Америки в II кварталі 2026 р., у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у березні 2026 р., а в Австралії – наприкінці I кварталу 2026 р.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI