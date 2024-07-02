Лише 10% потужностей TSMC буде побудовано за межами Тайваню

2 июля 2024 г., 17:35

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Як повідомляють тайванські ЗМІ, після реалізації планів TSMC по розширенню виробництва за кордоном на них припадатиме лише близько 10% від її загальної потужності компанії.

TSMC останні роки прагне диверсифікувати свої виробничі потужності та збільшити їх кількість за межами Тайваню. Компанія оголосила про плани побудувати нові заводи в США, Японії і, можливо, в інших регіонах, щоб зменшити ризики ланцюжка поставок і краще обслуговувати свою глобальну клієнтську базу. Однак, згідно зі звітом, ці закордонні потужності становитимуть лише невелику частку - не більше 10% - від загальної виробничої потужності TSMC.

Більша частина виробництва компанії і надалі буде зосереджена на Тайвані, де TSMC має найсучасніші та найпотужніші заводи з великими обсягами виробництва. Існують також значні проблеми та інвестиції, необхідні для створення нових виробничих потужностей з виробництва напівпровідників за кордоном.

Незважаючи на відносно невеликий внесок закордонних заводів, глобальна експансія TSMC все ще розглядається як вирішальний крок у диверсифікації ланцюжка поставок і пом'якшенні геополітичних ризиків. Здатність компанії зберігати своє технологічне лідерство та задовольняти зростаючий попит на сучасні мікросхеми матиме вирішальне значення в найближчі роки.

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