VAIO анонсувала портативний монітор з діагоналлю 14" та вагою 325 г

2 июля 2024 г., 16:37

Компанія VAIO представила, за її ствердженнями найлегший у світі мобільний монітор VAIO Vision+ 14". Зазначається, що цей пристрій вагою 325 г призначений для тих, хто багато подорожує, проте потребує великих екранів. Пристрій дуже тонкий - 3,9 мм у найтоншому місці.



VAIO Vision+ оснащений 14,0-дюймовою широкою РК-панеллю зі співвідношенням сторін 16:10 та роздільною здатністю 1920x1200.



Дисплей має яскравість 400 кд/м², контрастність 1200:1, широкі кути огляду (178° вгору/вниз/вліво/вправо) та широке колірне охоплення (sRGB 100%). Також на дисплей нанесене покриття антивідблиску для зменшення навантаження на очі під час тривалої роботи.



Портативний монітор VAIO Vision+ можна підключати та живити за допомогою одного кабелю USB Type-C, підтримуючи режим DisplayPort Alternate Mode та живлення від шини (2 порти USB Type-C розташовані збоку).



VAIO також пропонує додатковий фільтр конфіденційності для запобігання візуальному злому в громадських місцях.



Дисплей можна розташувати горизонтально або вертикально за допомогою комплектної підставки, яка захищає пристрій під час транспортування.



VAIO Vision+ доступний за ціною близько 340 дол. у США.

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