LG представляє рішення для охолодження

15 апреля 2025 г., 15:35

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Компанія LG Electronics (LG) продемонструвала повну лінійку рішень для охолодження на виставці Data Center World (DCW) 2025 у Вашингтоні, округ Колумбія. Це стало дебютом LG на DCW, де компанія продемонструвала низку передових рішень для охолодження центрів обробки даних, включаючи високопродуктивні чиллери, продукти для охолодження серверів повітря-рідина та рішення LG Building Energy Control (BECON). Завдяки високоефективним технологіям охолодження Direct-to-chip (D2C) та інтегрованому програмному забезпеченню для керування на основі штучного інтелекту LG прагне захопити значну частку північноамериканського ринку центрів обробки даних, що швидко зростає.



Центри обробки даних зі штучним інтелектом виробляють більше тепла та споживають більше електроенергії, ніж звичайні дата-центри, завдяки вищій щільності серверних стійок і більшому використанню ресурсомістких комп’ютерних чіпів, таких як графічні процесори та пам’ять із високою пропускною здатністю. Гібридне рішення LG, яке поєднує охолодження мікросхем і кімнатне охолодження, розроблено, щоб задовольнити потреби в управлінні температурою в цих приміщеннях наступного покоління, забезпечуючи виняткову продуктивність і виняткову енергоефективність.



На стенді LG представлені рішення компанії для рідинного охолодження серверів з технологією D2C; інновація, яка застосовує охолодження безпосередньо до серверних мікросхем. Використовуючи високоефективну інверторну помпу і теплообмінник компанії, блок розподілу охолоджувальної рідини (CDU) LG контролює температуру та потік охолоджувальної рідини для підвищення енергоефективності та зменшення енергоспоживання. Завдяки компактному розміру та модульній конструкції CDU від LG забезпечує гнучкість встановлення, дозволяючи використовувати різні конфігурації з восьми блоків. CDU має 10,4-дюймовий сенсорний екран, який забезпечує зручне керування та підтримує просте обслуговування. Оснащений повністю резервованою системою датчиків компанії, яка включає як фізичні, так і віртуальні сенсорні технології, CDU забезпечує безперервну роботу, надаючи резервну роботу та прогнозну діагностику несправності датчиків. Крім того, CDU використовує технологію LG Active Load Sharing для відстеження точки оптимальної ефективності для кожного навантаження, тим самим покращуючи загальну ефективність системи.



Ще одна інновація LG, представлена ​​на DCW цього року, — це Cold Plate: рішення для рідинного охолодження, призначене для безпосереднього застосування на потужних чіпах, які використовуються в серверах даних штучного інтелекту. Рішення здатне керувати високою тепловою потужністю (TDP) цих чіпів наступного покоління завдяки низькому тепловому опору його конструкції. LG Cold Plate використовує паралельний колектор подачі охолоджувальної рідини, щоб забезпечити покращену ефективність охолодження. Рішення компанії також використовує розташоване внизу Skived Fin для максимізації площі теплопередачі та має «двосторонню» конфігурацію, яка оптимізує шлях потоку охолоджувальної рідини. Крім того, Cold Plate можна налаштувати відповідно до вимог сайту та використання за допомогою процесу оптимізації на основі AI, який включає найсучасніший симулятор продуктивності. Щоб звести до мінімуму ризик витоку охолоджувальної рідини, LG використовує пайку для створення якомога міцнішого зв’язку між ключовими компонентами та потрійно перевіряє кожну холодну пластину, яку вона виробляє, на герметичність.



Чиллери, які використовуються в різних галузях промисловості та відомі своїми можливостями охолодження, стали важливими компонентами інфраструктури центрів обробки даних AI. Безмасляний відцентровий холодильний агрегат LG із водяним охолодженням забезпечує виняткову енергоефективність завдяки своїй конструкції без змащення та фірмовій технології LG LeviTech на магнітних підшипниках. Ці інновації разом із функцією машинного навчання, яка захищає холодильну машину від стрибків напруги, допомагають зменшити витрати енергії, підвищити надійність роботи та сприяти швидкому відновленню після неочікуваних відключень електроенергії. Інверторний відцентровий холодильний агрегат LG із безмасляним інверторним водяним охолодженням, розроблений з урахуванням екологічності, використовує холодоагенти з низьким потенціалом глобального потепління.



Доступний як в інверторному гвинтовому, так і безмасляному відцентровому типах, повітряний чиллер (ACC) LG включає високоякісні основні компоненти, такі як інверторний гвинтовий компресор компанії, щоб встановити нові стандарти продуктивності та ефективності. Поліпшуючи як охолодну здатність, так і надійність системи, інноваційний режим «вільного охолодження» дозволяє ACC плавно перемикатися між механічним охолодженням (з циклом холодоагенту) та вільним охолодженням (без циклу холодоагенту). ACC наступного покоління LG також має резервний цикл, який запобігає перебоям у роботі, і оснащений триступеневою системою відновлення олії, яка ще більше підвищує надійність та безпеку.



Рішення, яке поєднується з ACC, комп'ютерний кондиціонер LG (CRAH) використовує електронно-комутовані (EC) вентилятори та овальні котушки для мінімізації споживання електроенергії. Вентилятори використовують високоефективні 3D-лопаті разом з EC-двигунами, які використовують корекцію коефіцієнта потужності для зниження загального гармонічного спотворення струму. Крім того, CRAH має компактну модульну конструкцію настінного вентилятора, що робить встановлення та обслуговування зручнішими, заощаджуючи час та гроші клієнтів. Для стимулювання розробки майбутніх рішень щодо охолодження нещодавно організована LG HVAC Solution Lab створила складний випробувальний стенд, який може точно моделювати різні сценарії використання та умови довкілля.



Рішення LG щодо охолодження центрів обробки даних, від холодильних установок до D2C та систем охолодження приміщень, можна контролювати за допомогою системи BECON. Єдине уніфіковане рішення для управління та моніторингу систем охолодження серверів та холодильних установок, BECON може інтелектуально координувати кожне підключене рішення щодо охолодження для досягнення та підтримки необхідної температури та рівня вологості. Рішення BECON, яке можна застосовувати до кількох інтерфейсів в межах об'єкта, також може виконувати аналіз даних для максимізації енергоефективності охолоджувальних рішень LG, допомагаючи знизити фінансове навантаження на цілодобову роботу з охолодження, необхідну для центрів обробки даних.



"Виняткові рішення LG з управління температурою, представлені на виставці Data Center World 2025, використовують наші новітні технології AI та значний досвід, отриманий у ході нашого партнерства з дата-центрами AI по всьому світу", - сказав Джеймс Лі (James Lee), президент компанії LG ES. "Як провідний постачальник інноваційних рішень HVAC, LG продовжить просуватися вперед, щоб надати ефективну інфраструктуру охолодження для швидко наростального ринку дата-центрів AI в Північній Америці".

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