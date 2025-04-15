AMD досягла першого рубежу з виробництва чіпів на базі техпроцесу TSMC N2

15 апреля 2025 г., 14:25

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Компанія AMD оголосила про те, що процесор AMD EPYC нового покоління під кодовою назвою «Venice» став першим у галузі продуктом для високопродуктивних обчислень, виготовленим за передовим техпроцесом TSMC 2 нм (N2). Це підкреслює силу партнерства AMD і TSMC у сфері виробництва напівпровідників, що дає змогу кооптимізувати нові проєктні архітектури з передовими технологічними процесами. Це також знаменує собою значний крок уперед у реалізації дорожньої карти AMD з випуску процесорів для центрів обробки даних: «Venice» вийде на ринок наступного року. AMD також оголосила про успішний запуск і перевірку процесорів 5-го покоління AMD EPYC на новому заводі TSMC в Аризоні, підтвердивши свою прихильність американському виробництву.



«Компанія TSMC є ключовим партнером упродовж багатьох років, і наша тісна співпраця з її науково-дослідними та виробничими підрозділами дає змогу AMD постійно постачати провідні продукти, які розширюють кордони високопродуктивних обчислень», - сказала д-р Ліза Су (Lisa Su), голова ради директорів і генеральний директор AMD. «Статус провідного HPC-замовника для техпроцесу N2 компанії TSMC і фабрики TSMC Arizona Fab 21 - чудовий приклад того, як ми тісно співпрацюємо, щоб стимулювати інновації та створювати передові технології, що живитимуть майбутнє обчислень».



«Ми пишаємося тим, що компанія AMD є провідним HPC-замовником для нашого передового техпроцесу 2 нм (N2) і фабрики TSMC в Аризоні», - сказав голова ради директорів і генеральний директор TSMC д-р Сі Сі Вей (C.C. Wei). «Спільна робота дає нам змогу суттєво масштабувати технологію, що призводить до підвищення продуктивності, енергоефективності та виходу високопродуктивних кремнієвих компонентів. Ми сподіваємося на подальшу тісну співпрацю з AMD, щоб забезпечити наступну еру обчислень».

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