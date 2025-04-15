Eurocom Raptor X18 - найпотужніший у світі сервер на базі ноутбука

15 апреля 2025 г., 16:35

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Компанія Eurocom анонсувала ноутбук серверного класу Raptor X18 для швидкого розгортання в будь-який час і в будь-якому місці.



Модель Raptor X18 Server Edition важить 3,6 кг, оснащена 2 портами LAN, 24-ядерним / 24-потоковим процесором Intel, 256 ГБ оперативної пам'яті та 32 ТБ твердотільними накопичувачами NVMe в RAID 0/1/5. Також є два порти Thunderbolt 5, які можна використовувати як додаткові порти LAN за допомогою адаптерів Thunderbolt to Ethernet або Fiber LAN. Це універсальне серверне рішення на базі ноутбука, готове до розгортання «з коробки» в будь-який час і в будь-якому місці. Він підтримує кілька операційних систем, зокрема Windows, Microsoft Server 2025, Qubes і Linux.



Більшість сучасних серверів споживають занадто багато енергії, вимагають занадто багато часу для налаштування, займають занадто багато місця і, що найгірше, прикуті до великих стаціонарних стійок, що перетворює їх переміщення на логістичний кошмар. Нездатність подолати ці перешкоди заважає багатьом підприємствам розвиватися і розвивати послуги, необхідні для збереження конкурентоспроможності. Для розв'язання цих проблем необхідний інноваційний підхід до системних рішень.



Від споживання енергії до інфраструктури сайту та мобільності, підприємства стикаються з нездоланними, на перший погляд, обмеженнями при використанні традиційних серверних рішень. Технологія Mobile Server долає ці перешкоди завдяки поєднанню енергооптимізованої конструкції, компонентів корпоративного класу та інноваційного формфактора. Результатом є новий клас серверів, що відкриває можливості для раніше непрактичних рішень і додатків.



Технологія Server-on-the-Go (SotG) від Eurocom дозволяє підприємствам і організаціям розгортати повнофункціональні, високопродуктивні сервери в будь-якому місці і в будь-який час. Незалежно від того, чи йдеться про обчислення в дорозі, швидке розгортання серверів, приватний хмарний хостинг або спеціальні мережеві налаштування, а також периферійні обчислення, ця технологія забезпечує гнучкість і продуктивність корпоративного рівня в мобільному формфакторі.



Підхід SotG особливо корисний для моніторингу та аудиту мереж, розробки додатків і програмного забезпечення, навчальних центрів, військових операцій, виробництва, маркетингових заходів, виставок, операцій з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та сервісних організацій. Він також дозволяє стартапам і організаціям миттєво встановити повноцінні мережеві можливості прямо з коробки.



Мобільні сервери Eurocom мають формфактор ноутбука, оснащені екраном, клавіатурою та внутрішнім акумулятором, який працює як джерело безперебійного живлення (ДБЖ) з резервним живленням до 2 годин. Ці системи можна переносити в руці і розгортати де завгодно, усуваючи необхідність у виділеній серверній кімнаті, забезпечуючи при цьому обчислювальну потужність корпоративного класу.



Зазначено, сервер Eurocom Raptor X18 Server Edition - це прорив в області мобільних обчислень, розроблений для швидкого розгортання в будь-який час і в будь-якому місці.

Raptor X18 Server Edition сумісний з різними операційними системами, включаючи Microsoft Server 2025, Qubes OS і дистрибутиви Linux, що робить його легко адаптованим рішенням для різних галузей.



Протягом десятиліть підприємства покладалися на великомасштабні серверні кімнати для управління обчислювальними навантаженнями. Ці середовища мають численні обмеження:



- Дорога інфраструктура - вимагає виділеної нерухомості, систем клімат-контролю та резервних джерел живлення.



- Операційна складність - потребує команди технічного обслуговування на місці, тривалого часу на налаштування та несе ризики простою.



- Обмежена мобільність - після розгортання традиційні сервери залишаються статичними і потребують віддаленого доступу для роботи за межами майданчика.



- Високе енергоспоживання - великомасштабні системи охолодження збільшують енергоспоживання та експлуатаційні витрати.



Raptor X18 усуває ці обмеження, надаючи машину серверного класу, яку можна транспортувати, забезпечуючи промисловість високопродуктивними обчисленнями в дорозі.



В основі Raptor X18 лежить процесор Intel Core Ultra 9 275HX з 24 ядрами, 24 потоками та кеш-пам'яттю об'ємом 36 МБ. Цей процесор розроблений для високопаралельних робочих навантажень, підходить для навчання моделей штучного інтелекту, великомасштабних симуляцій і криміналістичного аналізу в реальному часі. На відміну від традиційних серверів, які потребують віддаленого доступу та тривалого часу обробки, Raptor X18 забезпечує миттєву обчислювальну потужність корпоративного рівня на вимогу.



У парі з цим процесором працює обсяг пам'яті DDR5 256 ГБ, що дозволяє обробляти складні набори даних у режимі реального часу. Такі ресурсомісткі програми, як штучний інтелект, фінансове моделювання та аналітика кібербезпеки, отримують вигоду від можливості завантажувати в пам'ять цілі набори даних, усуваючи вузькі місця та оптимізуючи продуктивність.

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