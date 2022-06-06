Lenovo представила нові пристрої лінійки YOGA

6 июня 2022 г., 15:28

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Компанія Lenovo представила нове покоління преміальних ультратонких ноутбуків YOGA на базі операційної системи Windows 11:

Флагманський 14-дюймовий Lenovo YOGA Slim 9i, ноутбук із сертифікацією вуглецевої нейтральності, що забезпечує високу продуктивність та кращі можливості для мобільних розваг;

Ноутбуки Lenovo YOGA Slim 7i Pro X та Lenovo YOGA Slim 7 Pro X працюють на базі технології Lenovo X Power, яка дозволяє творити у будь-якому місці та в будь-який час;

Модель Lenovo YOGA Slim 7i Carbon, поєднує в собі високу мобільність та дизайн.

Також для вирішення завдань гібридного домашнього офісу компанія Lenovo оголосила про випуск оновленого YOGA AIO 7 – 27-дюймового настільного ПК з дисплеєм 4K. Пристрій оснащений ергономічним кріпленням для максимальної адаптивності та має можливість спільної роботи на кількох пристроях.

Ноутбук Lenovo YOGA Slim 9i (14") – це рішення для людей, котрі дбають про навколишнє середовище, адже пристрій має сертифікат, що підтверджує вуглецеву нейтральність. Водночас користувачам не доведеться жертвувати портативністю, розважальними функціями преміумкласу чи продуктивністю на базі технологій штучного інтелекту. Тонкий та легкий ноутбук завтовшки 14,9 мм, покритий 3D-склом та має заокруглені плавні контури, тому ним зручно користуватися та тримати його в руках.

Поєднуючи мобільність та ефективність, Lenovo YOGA Slim 9i оснащений 14-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм PureSight зі співвідношенням сторін 16:10 та роздільною здатністю до 4K, доповнений акустикою від Bowers&Wilkins. Тех-нологія PureSight від Lenovo на опціональному 4K OLED-екрані забезпечує надвисоку деталізацію та чіткість, а також насичені, фотореалістичні кольори. Дисплей, що відповідає стандарту Vesa HDR True Black 500, з глибиною 10 біт дозволяє зображати більше мільярда кольорів у кожному пікселі, а повна колірна гама становить 100% за стандартом DCI-P3. Чотири динаміки Bowers&Wilkins пожвавлюють звучання Lenovo YOGA Slim 9i.

Lenovo YOGA Slim 9i дозволяє користувачу перейти в режим портативної продуктивності, який підлаштовується під нього завдяки технології Intel Evo на базі процесорів Intel Core 12-го покоління. Lenovo A.I. Core 2.0 забезпечує кращий відгук системи за допомогою штучного інтелекту та підвищену безпеку, що передбачає шифрування на апаратному рівні, розроблене для захисту пристрою від root-атак та програм-вимагачів. Залежно від поставленого завдання та ступеня завантаження системи, механізм штучного інтелекту може динамічно регулювати швидкість обертання вентиляторів та потужність обладнання для оптимізації й прискорення роботи.

Новинки YOGA Slim 7i Pro X (14") та YOGA Slim 7 Pro X (14") від Lenovo забезпечують найоперативніший відгук системи. Пристрої оснащені процесорами нового покоління, до 32 ГБ оперативної пам'яті, графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 3050 із підтримкою NVIDIA Studio та технологією Lenovo X Power, яка підносить показник TDP (thermal design power) на новий рівень. Lenovo X Power пропонує спеціальні налаштування для різних сценаріїв використання ноутбука, щоб перевершити еталонні показники максимальної продуктивності ЦП та ГП. Ці тонкі та легкі (менше ніж 1,6 кг) ноутбуки створені для роботи практично будь-де, адже оптимізовані для створення цифрового контенту.

14,5-дюймовий дисплей Lenovo PureSight з роздільною здатністю 3K має частоту оновлення 120 Гц і опціональне сенсорне керування. Дисплей охоп-лює 100% колірного простору sRGB, а також сертифікований TÜV Hardware Blue Light, що свідчить про знижене навантаження на очі. За допомогою технології Lenovo A.I. Engine+ у нових моделях Lenovo YOGA Slim 7i Pro та 7 Pro користувачі мо-жуть творити так швидко, як тільки дозволяє їхня уява.

Lenovo YOGA Slim 7i Carbon (13") – ноутбук для тих, хто надає перевагу гібридному способу життя і хоче мати можливість працювати будь-де: вдома чи в офісі. Пристрій забезпечує чудову мобільну продуктивність, поєднуючи в собі легкість (вага менш як 1 кг), тонкий корпус від 14,8 мм та міцність магнієвого сплаву аерокосмічного класу, підсиленого багатошаровим вуглецевим волокном. Його дизайн зі зручними кутами забезпечує комфорт під час перенесення ноутбука. Двоколірний дизайн, з трьома варіантами на вибір, клавіатура формату «від краю до краю» та збільшений трекпад роблять Lenovo YOGA Slim 7i Carbon унікальним пристроєм, який можна взяти із собою куди завгодно.

Працювати з максимальним потенціалом дозволяє технологія Intel Evo, яка тепер доступна на процесорах Intel Core 12-го покоління. Вона самостійно регулює швидкість обертання вентиляторів та рівень продуктивності відповідно до потреб користувача в енергії та заряді батареї. Створювати та переглядати контент практично в будь-який час та в будь-якому місці можна завдяки 13,3-дюймовому сенсорному екрану Lenovo PureSight з роздільною здатністю 2,5K, що отримав частоту оновлення 90 Гц та співвідношення сторін 16:10. Його дисплей Lenovo PureSight оснащено розширеною колірною палітрою та більш точним апаратно відкаліброваним охоп-ленням 100% колірного простору sRGB та 100% колірного об'єму з 8-бітним кольором. Пристрій також має сертифікацію TÜV Hardware Low Blue Light для зниження навантаження на очі.

Компанія Lenovo також оголосила про оновлення YOGA Slim 7 Pro (14") та YOGA Slim 7i Pro (14") – пристрої для досягнення істотної продуктивності. Ноутбуки отримали елегантний алюмінієвий корпус, що підкреслює їх дизайн преміумкласу. Моделі доступні в кольорах Storm Grey (темно-сірий) або Cloud Grey5 (світло-сірий). Процесори Intel Core або AMD Ryzen 6000 останнього покоління дозволяють продуктивно креативити на ходу. Завдяки графічному процесору NVIDIA GeForce RTX 2050 користувач має можливість насолодитись дивовижними кольорами, яскравістю та контрастністю додаткового OLED-дисплею Lenovo PureSight, доповненого Dolby Vision та 100% охопленням колірного простору sRGB.

YOGA Slim 7 Pro (16") і YOGA Slim 7i Pro (16") створені для швидкого графічного зображення, оснащені екраном із роздільною здатністю 2,5K та IPS-матрицею з частотою до 165 Гц. Lenovo YOGA Slim 7 Pro (16") оснащено графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (в максимальній конфігурації) з підтримкою платформи NVIDIA Studio, тоді як Lenovo YOGA Slim 7i Pro (16") отримав графіку Intel Arc A370M. Усі новинки оснащені «розумними» функціями, наприклад Smart Performance, що дозволяє динамічно регулювати потужність та час автономної роботи, для продуктивного користування вдома чи в дорозі. YOGA Slim 7 Pro і YOGA Slim 7i Pro доступні у кольорі Storm Grey5 (темно-сірий).

Новий Lenovo YOGA 7 (14") – це універсальний ноутбук-трансформер 2-в-1, що створено для розваг і творчості, який зручно тримати та переносити завдяки продуманому дизайну. Модель отримала процесор AMD Ryzen серії 6000, сенсорний OLED-дисплей зі співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю до 2,8К та підтримкою Dolby Vision. Підтримка Dolby Atmos забезпечує просторове аудіо завдяки чотирьом динамікам.

Lenovo YOGA 7 відрізняється своєю універсальністю – працюйте протягом тривалого часу без пошуку розетки, завдяки довговічному акумулятору та технології Rapid Charge Express. З додатковим пером Active Pen легко малювати та робити нотатки – його чотири режими використання дають змогу користувачам взаємодіяти з Lenovo YOGA 7 різними способами. Оптимізувати продуктивність і навчання легко за допомогою «розумних» функцій, таких як шумопоглинання під час відеодзвінків та фільтрам з низьким рівнем випромінювання синього світла, щоб якість відео була чіткою, а очі не втомлювались.

Новий Lenovo YOGA AIO 7 (27") адаптивний та натхненний людьми, які творять, працюють і розважаються вдома. Lenovo YOGA AIO 7 отримав 27-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 4K, IPS-матрицею, вузькими рамками та 95% охоплення колірного простору DCI-P3. Завдяки гнучкому шарніру достатньо легкого руху руки або пальців та моноблок повертається на 90 градусів, підіймається та нахиляється для більших кутів огляду. Цей новий настільний комп’ютер YOGA «все-в-одному» має процесор AMD Ryzen серії 6000 і додаткову графіку AMD Radeon RX 6600M з інноваційною архітектурою AMD RDNA 2. Пристрій також служить надійною системою для домашніх розваг оскільки оснащений подвійними динаміками JBL по 5 Вт, які мінімізують деформацію звуку завдяки унікальній конструкції пасивного радіатора від Lenovo. При цьому Lenovo YOGA AIO 7 забезпечує більше місця на робочому столі, оскільки має меншу площу основи, ніж попереднє покоління.

Однією з найкращих функцій Lenovo YOGA AIO 7 є можливість обміну даними та зручної співпраці. Тепер користувачі можуть бездротово поширювати зображення екрана свого смартфона на монітор настільного комп’ютера. Це дозволяє переглядати фотографії, відео або соціальні мережі на великому 27-дюймовому дисплеї, який повертається горизонтально або вертикально. Під час роботи або перегляду відео на ноутбуці можна також збільшити гучність та розмір екрана, під'єднавши його до повнофункціонального порту Type-C Lenovo YOGA AIO 7. Користувач має можливість контролювати обидва пристрої за допомогою клавіатури та миші, заряджаючи при цьому ноутбук.

Для подальшої підтримки гібридного способу життя Lenovo представляє свій найновіший програмний продукт Lenovo Smart Lock Services. Працюючи на платформі Absolute та з доступом через Lenovo Vantage і Lenovo.com, це хмарне ПЗ дозволяє користувачам бути спокійними за безпеку даних у разі крадіжки ПК, надаючи їм більше віддаленого контролю над особистою інформацією, що зберігається на пристрої.

Пакет послуг Lenovo Smart Lock містить функції безпеки, що дають змогу користувачам відстежувати та знаходити останнє зафіксоване місцеперебування свого пристрою Lenovo через веббраузер або мобільний додаток. Також є можливість віддалено блокувати пристрій, щоб обмежити несанкціонований доступ, або за допомогою функції стирання даних видалити конфіденційні файли, щоб запобігти крадіжці особистих даних. Щоб допомогти користувачам повернути вкрадений комп’ютер, команда Lenovo Smart Lock має доступ до даних спеціальної групи розслідувань Absolute, яка тісно співпрацює з місцевими правоохоронними органами, щоб спробувати відстежити пристрій.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист