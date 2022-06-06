Вчителі з Маріуполя отримають 100 ноутбуків Acer

6 июня 2022 г., 14:25

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Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що 100 вчителів, які після початку повномасштабної агресії рф виїхали з тимчасово окупованого Маріуполя на підконтрольну Україні територію, зможуть безкоштовно отримати нові ноутбуки з необхідним для роботи програмним забезпеченням.



«Продовжуємо покрокову роботу із забезпечення українських учителів цифровим обладнанням для організації освітнього процесу. Завдяки волонтерській ініціативі «Допомога вчителям Маріуполя» 100 маріупольських освітян зможуть безкоштовно отримати нові ноутбуки від компанії «ACER Україна» з необхідним для роботи програмним забезпеченням від «Microsoft-Україна» та освітнім контентом групи компаній «Розумники». Вдячний за цю ініціативу випускникам Маріупольського технічного ліцею, які стануть прикладом для охочих підтримати українську освіту. Завдяки спільним діям, захищаючи і гідно тримаючи освітній фронт, ми допомагаємо нашим захисникам наблизити перемогу», – зазначив Сергій Шкарлет.



Спеціалізована серія ноутбуків відповідає встановленим стандартам для роботи вчителя. Група компаній «Розумники» інсталює на пристрої програмно-педагогічні застосунки та теку з електронними підручниками. На ноутбуки вчителів молодших класів, а також для тих, хто працює з дітьми з особливими освітніми потребами, буде додатково встановлено електронні освітні ресурси «Edugames» із логопедичною частиною.



Першу партію з 50 ноутбуків вже готують до відправлення на Львівщину, Тернопільщину, Хмельниччину, Київщину, Івано-Франківщину, Сумщину – в різні міста та селища, які стали для вчителів-маріупольчан місцем прихистку. Після цього викладачі ГК «Розумники» проведуть з ними тренінги для опанування програм із дистанційного викладання.



Нагадаємо, Фінляндія продовжуватиме підтримувати освітню реформу в Україні.

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