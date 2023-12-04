Квартальний дохід Dell знизився на 10% до 22,25 млрд дол.

4 декабря 2023 г., 12:35

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Dell Technologies опублікувала фінансові результати за третій квартал.



Скоригований прибуток у розмірі $1,88 за акцію перевершив прогнози Уолл-стріт на рівні $1,46.



Дохід компанії знизився на 10% порівняно з 24,7 млрд дол. рік тому - до 22,25 млрд дол. Показник виявився нижчим за прогнозовані аналітиками 23 млрд дол. І це був п'ятий квартал поспіль, коли продажі Dell знижуються в річному обчисленні.



Продажі підрозділу Dell Infrastructure Solutions Group, який займається поставками серверів, систем зберігання даних та мережевого обладнання, впали на 12%, до 8,5 млрд дол. Виторг від продажу серверів і мережевих рішень склав 4,7 млрд дол., що на 9% більше, ніж у попередньому кварталі, завдяки серверам, оптимізованим для роботи зі штучним інтелектом. Напрямок систем зберігання даних приніс 3,8 млрд дол., що на 8% менше, ніж у попередньому році, завдяки зростанню попиту на рішення для неструктурованих даних і захист даних. Операційний прибуток по цьому напрямку склав 1,1 млрд дол.



У підрозділі Client Solutions Group, що займається персональними комп'ютерами, продажі впали на 11%, до 12,3 млрд дол. порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 5% у поквартальному вимірі. Дохід від систем для комерційного сегмента склав 9,8 млрд дол., а від споживчих ПК - 2,4 млрд дол. Операційний прибуток по цьому напрямку склав 925 млн дол.



Операційний директор Dell Джеффрі Кларк (Jeffrey W. Clarke) зізнався, що компанія була здивована уповільненням продажів ПК восени. "Ми почали помічати, що клієнти стають більш вибагливими, особливо корпоративні клієнти в Північній Америці, - сказав він. - Великою зміною стало те, що кількість великих угод сповільнилася протягом кварталу, оскільки наші клієнти стали більш обережними. У міру того, як ринок сповільнювався, ми спостерігали посилення цінового тиску".



Керівники Dell вказали на штучний інтелект як на порятунок компанії, заявивши, що попит на сервери з АІ майже подвоївся і продовжує значно випереджати пропозицію. Хоча серверний бізнес Dell скоротився на 10%, високоприбуткові підрозділи, орієнтовані на додатки штучного інтелекту, зросли на 9%.



У сфері персональних комп'ютерів сплеск купівель і подальший спад, спричинений COVID-19, призвів до того, що багато машин, які перебувають в експлуатації, наближаються до свого четвертого дня народження, "і це ринок, який підходить для модернізації", - вказав Кларк. Dell також очікує, що сплеск інтересу до штучного інтелекту перенесеться на настільні та портативні пристрої.



Грошовий потік Dell від операційної діяльності за третій квартал склав 2,2 млрд дол., а за останні 12 місяців компанія згенерувала 9,9 млрд дол. грошового потоку від операційної діяльності. Баланс грошових коштів та інвестицій компанії на кінець кварталу склав 9,9 млрд дол.

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