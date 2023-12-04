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LG анонсувала розширення webOS Hub 2.0S на смартмонітори

4 декабря 2023 г., 13:35
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LG анонсувала розширення webOS Hub 2.0S на смартмонітори

Компанія LG Electronics (LG) оголосила, що зважаючи на ріст ринку смарттелевізорів, а також на різке зростання одноосібних господарств, цього місяця нова випущена у вересні для телевізорів webOS Hub 2.0S розшириться для сторонніх брендів, та включатиме смартмонітори. Хоча смарттелевізори орієнтовані на родини, наростальна тенденція до домогосподарств, де проживає одна особа призвела до значного попиту на смартмонітори, що робить webOS Hub 2.0S відмінним вибором і для невеликих екранів.

Нова система webOS Hub 2.0S забезпечує вищу адаптивність апаратного забезпечення, розширюючи доступність за рамки смарттелевізорів, і здатна надати більше можливостей для сторонніх брендів, щоб запропонувати персоналізований клієнтський досвід.
LG анонсувала розширення webOS Hub 2.0S на смартмонітори
Новим доповненням до головного екрану інтерфейсу користувача webOS Hub 2.0S є Card App Home Hub & Music, що надає доступ до великої кількості послуг за один клац. Завдяки панелі керування екосистемою розумного дому користувачі ладні налаштовувати можливості керування із допоміжним моніторингом стану пристроїв для телевізорів та пристроїв на базі ІР.

Розроблена для задоволення різноманітних потреб користувачів, webOS Hub 2.0S пропонує комплексні послуги з низкою функцій. За допомогою функції Card App Music користувачі можуть отримати доступ до музики з популярних додатків, таких як Spotify, чи збережених на USB-накопичувачах пісень. Такі функції, як Remote PC, надають доступ до контенту для гібридної роботи, забезпечуючи плавний перехід до офісних комп’ютерів або ноутбуків. Платформа забезпечує комфортні відеодзвінки й конференції з підтримкою USB-камер і стимулює продуктивність завдяки покращеному досвіду фітнесу в домашніх умовах. Щоб задовольнити потреби студентів та працівників, webOS 2.0 надає доступ до стримінгових сервісів, таких як Netflix і YouTube. Сумісність з Apple Home та AirPlay дозволяє користувачам керувати сумісними аксесуарами для розумного дому та транслювати фільми, музику, ігри та зображення за допомогою пристроїв Apple.
LG анонсувала розширення webOS Hub 2.0S на смартмонітори
LG розширює платформу webOS Hub до ширшого діапазону смарттелевізорів і смартмоніторів, зміцнюючи свою присутність у галузі й зобов’язуючись забезпечити безперебійний доступ до webOS Hub на багатьох пристроях.

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