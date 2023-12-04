Світовий ринок розумних годинників відновлюється

4 декабря 2023 г., 11:35

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Глобальні поставки смарт-годинників зросли на 9% у третьому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, згідно з останнім глобальним дослідженням компанії Counterpoint Research.



Після уповільнення на початку цього року ринок смарт-годинників відновив динаміку у ІІ кв. і продовжив позитивну тенденцію у минулому кварталу також. Основними драйверами цього зростання стали стабільно високі показники індійського ринку на чолі з Fire-Boltt, а також приголомшливий підйом Huawei в Китаї.



"Вивчення факторів зростання світового ринку смарт-годинників у третьому кварталі 2023 року має значну цінність. На тлі глобального економічного спаду більшість ринків споживчих пристроїв, таких як смартфони, все ще переживають стагнацію порівняно з минулим роком. На противагу цьому, ринок смарт-годинників вже два квартали поспіль демонструє зростання у річному обчисленні як у преміум-, так і в бюджетному сегментах. Зокрема, смарт-годинники з операційною системою високого рівня (HLOS), які зазвичай мають вищі технічні характеристики та ціну, зросли значною мірою завдяки Huawei у третьому кварталі 2023 року, коли компанія продемонструвала найвищі квартальні показники за всю свою історію. Більша частина цього сплеску відбулася на внутрішньому ринку Китаю разом із запуском нових смартфонів Huawei 5G", зазначив аналітик Counterpoint Research Вуджин Сон (Woojin Son).



Сон також додав: "Тим часом індійський ринок, який впевнено лідирує в секторі базових смарт-годинників, продовжував демонструвати високі темпи зростання в цьому кварталі. Ця країна забезпечила 35% від загального обсягу світових поставок, закріпивши за собою позицію лідера на світовому ринку вже третій квартал поспіль".



У третьому кварталі компанія Apple продемонструвала найкращі у своїй історії результати у напрямку, збільшивши поставки на 7% у річному обчисленні. Це досягнення особливо примітне з огляду на те, що останній Apple Watch, ключовий продукт у лінійці Apple, був випущений дещо пізніше, ніж минулого року. Значний внесок у зростання лідера галузі зробили високі продажі моделі SE 2-го покоління.



Компанія Huawei продемонструвала вражаюче зростання загального обсягу поставок - на 56% у річному обчисленні. Причому продажі смарт-годинників HLOS зросли на 122%. Серії Watch 4 і 4 Pro, випущені у другому кварталі 2023 року, та Watch GT 4, що вийшли у III кв. 2023 року, досягли значної популярності. Зростання поставок Huawei відбулося завдяки поверненню його смартфонів та комплексній моделі продажів, що стимулювалася різними каналами збуту.



У Samsung спостерігалося падіння поставок на 19% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Однак нові продукти, випущені в серпні, продемонстрували лише 3% падіння порівняно з попередніми моделями. По суті, зменшення поставок смарт-годинників Samsung у цьому кварталі, схоже, пов'язане насамперед з різким падінням продажів застарілих моделей. Тим часом частка Galaxy Watch 6 Classic значно зросла порівняно з минулорічним 5 Pro, що сприяло зростанню ASP бренду.



Fire-Boltt повернула собі лідерські позиції в Індії, зафіксувавши найвищі в історії квартальні поставки. Усі три основні індійські бренди - Fire-Boltt, Noise та boAt - демонструють повільніші темпи зростання, ніж раніше. Однак це трактується не як ознака млявості, а скоріше як ознака входження у фазу стабілізації.

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