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Квартальная выручка сегмента DRAM выросла на 10%

22 ноября 2021 г., 16:45
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Квартальная выручка сегмента DRAM выросла на 10%

Согласно последним исследованиям TrendForce, покупатели DRAM агрессивно накапливали запасы в первой половине года, потому что в начале года котировки начали расти, а также возникли опасения по поводу дефицита в цепочке поставок. Чтобы избежать риска сокращения предложения, большинство покупателей DRAM продолжали повышать закупки  до середины года.

Из-за переизбытка памяти и нехватки других ключевых компонентов некоторые OEM-производители во второй половине года решили сократить закупки DRAM. Производители ПК особенно заметно следовали этому тренду. Однако, сегмент рынка, связанный с серверами, поддерживал общий спрос. Именно по этой причине большинство поставщиков DRAM смогли сохранить пусть и незначительный, но рост поставок в третьем квартале. Общая квартальная выручка от продаж DRAM в III кв/ снова выросла на 10,2% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 26,6 млрд долл.

Что касается следующего квартала, покупатели DRAM, которые уже имеют большие запасы, вероятно, займут еще более консервативную позицию, поскольку OEM-производители по-прежнему испытывают недостаток компонентов в цепочке поставок, а также готовятся к инвентаризации в конце года. Без адекватного спроса цены на DRAM в целом, вероятнее всего, пойдут вниз в IV кв. и тем самым завершат этот короткий трехквартальны цикл роста цен. Кроме того, поскольку следующие три месяца станут первым кварталом общего нисходящего тренда котировок, покупатели ожидают дальнейшего снижения цен в будущем и более неохотно накапливают запасы. В результате снижение цен должно нарастать. При сокращении спроса и падении цен отрасль DRAM также неизбежно испытает падение доходов.

У всех трех доминирующих производителей данного сегмента был положительный рост выручки по итогам квартала. Samsung и Micron сообщили о небольшом увеличении своих поставок по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как SK hynix отчиталась о некотором снижении. Рост цен смог компенсировать ослабление темпов отгрузки, поэтому трем ведущим поставщикам удалось снова увеличить общую выручку по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, Samsung, Sk hynix и Micron за квартал показали следующую динамику - 11%, 8% и 12% соответственно. Samsung сохранила лидерский позиции, увеличив свою долю до 44%. Показатель у идущей следом SK hynix чуть сократился до 27,2%, а Micron смог немного нарастить долю - до 22,9%.

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