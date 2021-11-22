Власти самой северной федеральной земли Германии отказываются от ПО Microsoft

22 ноября 2021 г., 18:27

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Власти самой северной федеральной земли Германии, Шлезвиг-Гольштейн, планируют тотальный переход на программное обеспечение с открытым исходным кодом.

«К концу 2026 года Microsoft Office должен быть заменен на LibreOffice на всех 25 тысячах компьютеров, используемых государственными служащими и сотрудниками (включая учителей), а операционная система Windows должна быть замещена на GNU/Linux», — написал Майк Сондерс (Mike Saunders) в блоге LibreOffice 18 ноября.

Ресурс Foss Force указывает, что решение об этом уже было утверждено парламентом (Ландтагом) земли Шлезвиг-Гольштейн и озвучено земельным министром цифровых технологий Филиппом Альбрехтом (Jan Philipp Albrecht) в интервью немецкому компьютерному изданию c’t. Последний, в частности, сказал, что переход на открытый исходный код уже начался, и 90% административной конференц-связи осуществляется с использованием открытой платформы видеоконференцсвязи Jitsi.

«Мы тестировали LibreOffice в нашем ИТ-отделе в течение двух лет, и результат не вызывает сомнения: всё работает, — заявил Альбрехт. — Это также относится, например, к редактированию документов Microsoft Word с комментариями».

Ни один дистрибутив Linux пока не выбран для использования в качестве стандарта, хотя Альбрехт сказал, что в настоящее время они рассматривают пять вариантов, каждый из которых в целом соответствует приоритетным целям, таким как облачные решения, интеграция с LibreOffice и другими системами, инструменты для видеоконференций.

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