AWS представила новые инициативы в области обучения облачным специальностям

22 ноября 2021 г., 16:05

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Следуя взятому стратегическому обязательству — к концу 2025 года обучить 29 млн человек своей платформе облачных сервисов, компания AWS анонсировала четыре новые образовательные инициативы.

Пользователям в более, чем двух сотнях стран станут доступны курсы AWS Skill Builder. С самого начала компания на выбор предложит более 500 бесплатных курсов, а до конца года добавит ещё 60. Учебные материалы на 16 языках сопровождаются автоматически генерируемыми рекомендациями от AWS о продолжении образования, основанными на индивидуальных рабочих ролях и технологических областях.

Часть библиотеки Skill Builder, и это второй анонс AWS, будет выложена на розничном сайте Amazon.com, в разделе под названием AWS Courses. В нём будут размещены бесплатные курсы по основам облачных вычислений, облачной архитектуре и прочему.

Для заинтересованных в более углубленном и формализованном обучении, компания расширяет свою программу AWS re/Start с нынешних 25 городов в 12 странах до 95 городов в 38 странах к концу 2021 года.

Инициатива рассчитана на тех, у кого «мало или совсем нет опыта в технологиях», и призвана стать трамплином для их карьеры в облачных вычислениях через 12-недельную программу полного рабочего дня. По информации Amazon, эти курсы предоставляются бесплатно, и 90% выпускников проходят собеседование.

Финальным из анонсов облачного гиганта стало основание в Сиэтле первого центра очного облачного обучения — AWS Skills Center. В нём предусмотрены учебные аудитории и ресурсы, бесплатные классы для студентов разного уровня подготовки, а также выставочные пространства для планируемых презентаций по робототехнике, играм, космическим исследованиям, спорту и многому другому. В перспективных планах Amazon — открыть целую сеть таких центров в других городах США и во всем мире.

Доступность бесплатного образования, пойдет на пользу студентам, которые хотят сделать карьеру в растущей области облачных вычислений, но безусловно, главным выгодоприобретателем окажется сама AWS. Она получит постоянно действующий конвейер, с помощью которого может набирать и развивать таланты для удовлетворения постоянно растущей потребности в облачных инженерах и технических кадрах, знакомых с её сервисами.

Больше информации о вышеупомянутых образовательных инициативах доступно на веб-странице Upskilling компании Amazon.

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