CRDF Global оголосила переможців кіберзмагань CCDC в межах форуму із захисту критичної інфраструктури

Під час Першого міжнародного київського форуму із захисту критичної інфраструктури України, організованого Держспецзв’язку та CRDF Global Україна, відбулися кіберзмагання, в яких взяли участь близько 100 учасників у складі 27 команд. До змагань долучилися як студенти провідних вишів, так і досвідчені фахівці з ключових секторів критичної інфраструктури.

Технічним організатором заходу виступила компанія Cyber Unit Technologies, яка надала власну платформу Unit Range для проведення симуляцій.

Змагання проходили у форматі CCDC (Collegiate Cyber Defense Competition), який є максимально наближеним до реальних умов роботи команди кіберзахисту. Він передбачає не лише проведення атак чи пошук вразливостей, а й побудову захисту, реагування на інциденти та взаємодію в команді.

До трійки лідерів основного (офлайн) турніру увійшли одразу дві команди: представники ІСЗЗІ КПІ ім.Ігоря Сікорського та фахівці Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку.

І місце зайняла: Команда «Нафтогазбезпека», II місце: Команда «Milworms» (ІСЗЗІ КПІ ім.Ігоря Сікорського), III місце: Команда «Netflix&Chill» (Державний центр кіберзахисту Держспецзв’язку).

Окремо проходили змагання для команд, що брали участь в онлайн-форматі. Тут домінували студентські команди з провідних технічних університетів: І місце: MROYD (студенти КПІ ім.Ігоря Сікорського та ЛНУ ім. Івана Франка), II місце: Cyber Rangers (студенти Житомирського політехнічного університету), III місце: Kernel Knights (студенти ХНУРЕ та Національного університету «Львівська політехніка»).

