«Київстар» пропонує бізнес-клієнтам комплекс рішень «Бізнес працює»

13 мая 2022 г., 13:55

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Для продовження, відновлення або початку роботи бізнесу в умовах війни оператор зв’язку «Київстар» пропонує компаніям скористатися можливостями комплексу рішень, який створений з урахуванням актуальних потреб в комунікації, організації роботи, бізнес-процесів та захисту даних. Для легкого початку роботи із сервісами частина з них надається безоплатно.

Щоб допомогти компаніям зорієнтуватися в нових умовах та віднайти можливості для роботи у такий складний час, «Київстар» створив комплекс рішень під назвою «Бізнес працює», до якого входять сервіси, що покривають більшість актуальних потреб:

Комунікація – всередині компанії та з клієнтами: корпоративний зв’язок із тарифами «Ваш», фіксований зв’язок, «Віртуальна мобільна АТС», номер 0-800, платформа для самостійних розсилок Adwisor;

Робота з будь-якого місця: сервіси Microsoft Office 365, віртуальна приватна мережа VPN, електронний документообіг Star.Docs, віртуальні робочі столи (Azure Virtual Desktop);

IT-інфраструктура, збереження та відновлення даних: хмарні потужності платформи Microsoft Azure, Backup Recovery Commvault;

Кібербезпека: комплекс рішень для кіберзахисту, сервіс AntiDDoS;

Торгівля: мобільний додаток StarKasa, який можна використовувати як касовий апарат, термінал та інструмент для замовлення товарів онлайн.

Розуміючі фінансові складнощі багатьох підприємців у цей період, «Київстар» наголошує на можливості підключення і користування частиною сервісів без оплат. Зокрема:

Суперсили у тарифах «Ваш» – це додаткові сервіси, які можна під'єднати без жодних доплат, користуватися скільки потрібно або замовляти інші щомісяця. Для віддаленої та спільної роботи працівників компанії найбільше підходять: «Персональний інтернет» – це фіксований інтернет для роботи з дому зі швидкістю до 100 Мбіт/с. Послугою можуть безплатно користуватися абоненти корпоративних тарифних планів в усіх містах України, де є покриття послуги «Персональний інтернет»; Microsoft 365 online/offline – пакет ліцензійних офісних програм (Outlook Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams для нарад та відеоконференцій, SharePoint, 1 ТБ в OneDrive та 50 ГБ Exchange), завдяки якому команда може віддалено працювати без прив’язки до певної локації із будь-якої точки світу, де є доступ до мережі інтернет, та з будь-якого пристрою. В залежності від тарифу, доступні веб- або ПК/Mac-версії;

«Віртуальна мобільна АТС» – хмарна технологія, яка об’єднує в корпоративну мережу всі мобільні та стаціонарні телефонні номери компанії. Сервіс розгортається за кілька хвилин без додаткового обладнання. На період воєнного часу діє можливість безоплатно увімкнути та використовувати платформу протягом 60 днів із дати активації;

Star.Docs – система електронного документообігу, розроблена у партнерстві з Intecracy Deals. Сервіс дозволяє перевести у цифровий формат внутрішній і зовнішній документообіг, миттєво обмінюватися документами онлайн та підписувати їх КЕП з будь-якого пристрою. На період воєнного часу надається безоплатно;

StarKasa – мобільний додаток для смартфонів на ОС Android, завдяки якому можна здійснювати приймання платежів. Користування додатком можливе без оплати до 30.06.2022, потім – 199 грн/місяць. Комісія від суми кожної транзакції до 30.06.2022 – 0% (ліміт 50 тис. грн/міс).

Підібрати оптимальне рішення для роботи компанії під час війни з урахуванням її індивідуальних потреб та замовити консультацію можна на офіційному сайті «Київстар».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист