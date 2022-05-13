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Українські розробники відеоігор запускають NFT-колекцію Avatars for Ukraine

13 мая 2022 г., 14:45

Як повідомляє Мінцифри, за 78 днів війни Україна не тільки гідно захистила нашу землю від ворога, а й зробила великий крок вперед у розвитку NFT-інновацій. Завдяки цим інноваціям люди з усього світу долучаються, щоб допомогти та відновити нашу державу.

Провідні українські розробники відеоігор Rainbow Six, Warframe, S.T.A.L.K.E.R., Asphalt разом із цифровими митцями за підтримки Мінцифри створили благодійну NFT-колекцію Avatars for Ukraine для допомоги Україні.

70 цифрових творів мистецтва, які показують справжню відвагу та незламність українців, будуть представлені на офіційній сторінці проекту: avatarsforukraine.com.

Аукціон NFT-колекції розпочнеться 19 травня на платформі NFT-музею MetaHistory, який вже зібрав для криптофонду Aid For Ukraine 260 ETH / $720 000.

Кошти, зібрані від продажу нової колекції, спрямують на гуманітарну допомогу захисникам України.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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